BTV Aarau feiert Doppelaufstieg in die NLA | Der Landanzeiger

Der Aarauer Schachen war am Samstag ein Hexenkessel der Leichtathletik: Je acht Männer- und Frauenteams der Nationalliga B duellierten sich bei toller Stimmung um den Vereinsmeistertitel. Beim Rangverlesen wurde bekannt: Beide Teams des BTV Aarau Athletics haben den Wettkampf gewonnen, die Männer mit nur einem halben Punkt Vorsprung. Damit schafft der BTV Aarau Athletics den Doppelaufstieg in die Nationalliga A! Was für ein Tag, was für ein grosser Erfolg für den BTV.

Die BTV-Frauen gewannen den Wettkampf mit 290 Punkten und damit mit 12,5 Punkten Vorsprung auf den LC Schaffhausen. Bei den Männern wurde es deutlich knapper: Nur 0,5 Punkte trennen das BTV-Team vom LC Schaffhausen! Damit wird klar: Es hat jeder Zentimeter, jede Sekunde gezählt. Und genau hierfür haben die BTV-AthletInnen alles gegeben.