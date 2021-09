Grosses Jubiläum für Albert Fischer | Der Landanzeiger

Kürzlich wurde Albert Fischer auf dem Bürgenstock bei einem Honda-Markenhändler-Treffen geehrt. Mit seiner Firma Garage Meyer Suhr AG vertritt Albert Fischer die Marke Honda seit 45 Jahren.

Am 22. September 1976 trat Albert Fischer in der Garage Meyer die Stelle des Werkstattchefs an, bevor er einige Jahre später den Betrieb erwarb. Gemäss Vito Cicchetti, Präsident Honda Suisse, ist er damit derjenige Händler in der Schweiz, der die Marke Honda am längsten repräsentiert. In dieser langen Zeit hat Albert Fischer die kontinuierliche Weiterentwicklung der Marke hautnah miterlebt, viele spannende Menschen kennengelernt und mit den Kunden langjährige Geschäftsbeziehungen aufgebaut. Die Aus- und Weiterbildung von Personal und Lernenden hat er dabei stets gefördert und über 40 Lernende ausgebildet.

Faszination Honda

Albert Fischer ist nach wie vor von der Qualität der Honda-Fahrzeuge überzeugt: «Die Technik, das Design, die umweltfreundlichen und innovativen Motoren lassen keine Wünsche offen. Mit dem einzigartigen Hybridantrieb, der in den neuen Modellen Jazz, CR-V und schon bald auch im HR-V eingesetzt wird, hat Honda einen weiteren Meilenstein gesetzt. Dazu kommt der Honda e. Mit seinem Design ist er ein absoluter Hingucker und ein reines Elektrofahrzeug.»

Honda HR-V: Vorpremiere in Suhr mit Elena Quirici

Am Dienstag, 28. September 2021, von 16 bis 21 Uhr, präsentiert die Garage Meyer Suhr AG den brandneuen Honda HR-V bei einem Kundenevent anlässlich der Vorpremiere. Sein Vollhybrid-System lädt sich beim Fahren und Bremsen automatisch auf. Es ist deshalb keine Ladeinfrastruktur nötig, um elektrisch zu fahren. Dazu überzeugt er mit neuem Design und seinen berühmten Magic Seats, die sich auf- und runterklappen lassen. Dank seiner Variabilität wird er zum Raumwunder. Elena Quirici, 5-fache Karate-Europameisterin und Olympionikin, wird um 19 Uhr ein Referat zum Thema «AUFSTEHEN!» halten.