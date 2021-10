60 Jahre FTA: Räder und Rollen für jeden Zweck | Der Landanzeiger

Ihr Werbeslogan ist Programm: «Muesch es Rädli ha? Gang i d’FTA!». In diesem Jahr feiert das Fachgeschäft für Räder, Rollen, Kugelrollen und Transportgeräte das 60-Jahr-Jubiläum. Im Unterentfelder Betrieb hält mit Karin Kaufmann, der Tochter des Firmengründers Hans W. Kaufmann, die zweite Generation den Betrieb am Rollen.

Mehrere tausend Räder und Rollen gibt es bei der FTA im auffallenden und modernen Gebäude an der Suhrenmattstrasse 18 in Unterentfelden. «Zum 50-Jahr-Jubiläum vor zehn Jahren haben wir hier neu gebaut», erklärt Karin Kaufmann. Im grossen Stil kann das 60-Jahr-Jubiläum in diesem Jahr leider nicht gefeiert werden. Den Kunden wird dennoch etwas geboten, wie Geschäftsführerin Karin Kaufmann erklärt: «Derzeit läuft bei uns eine Jubiläums- Rabatt-Aktion für ausgewählte Produkte.» Informationen dazu gibt es im Geschäft selbst oder im Internet.

Wie alles begann

Ihr Vater Hans W. Kaufmann brachte im Jahr 1961 die Geschichte der FTA ins Rollen. Mit seinem Ingenieurbüro für Fahrzeugbau legte er in Aarau den Grundstein. In dieser Zeit entwickelte und konstruierte er Transportgeräte und Spezialfahrzeuge, beispielsweise auch für die Emil Frey AG.

Die FTA ist immer noch ein familiengeführtes Unternehmen unter der Leitung von Karin Kaufmann und ihrem Partner Roland Wasem.

Seit 10 Jahren ist die FTA im Neubau zu Hause. Im Lager warten mehrere tausend Räder und Rollen auf neue Besitzer.

Firmencredo: «Das richtige Rad am richtigen Ort»

Das Sortiment umfasst wie eingangs erwähnt mehrere tausend Räder und Rollen. Von der Bürostuhlrolle über rostfreie Spezialrollen bis zum «starken » Schwerlastrad kann die FTA fast jeden Kundenwunsch erfüllen.

Die FTA ist von Unterentfelden aus europaweit tätig. «Aber wir schätzen auch die persönlichen Kontakte mit lokalen Handwerkern, Unternehmen und Privatkunden, welche vor Ort Beratung suchen und einkaufen», erklärt Karin Kaufmann.

Gute Beratung, egal ob am Telefon oder persönlich vor Ort, gehört zur Kernkompetenz der FTA. Ganz passend zu ihrem Credo «Das richtige Rad am richtigen Ort».

Dank Onlineshop: Bestellung rund um die Uhr

In den letzten Jahren ist der Onlineshop zu einem festen Bestandteil der FTA geworden. Unter www.fta.ch können sich Kunden rund um die Uhr das richtige Rad zum richtigen Zweck aussuchen. Werktags bis 15.00 Uhr eintreffende Bestellungen verlassen am gleichen Tag das Lager. Alternativ ist eine Abholung vor Ort in einer «Pick-up-Box» auch nach Ladenschluss möglich. FTA steht für Kundennähe, Kompetenz und innovative Produkte. Eine familiäre, transparente und auf gegenseitige Wertschätzung basierende Firmenkultur fördert den steten Wandel.

Dank neuen Technologien, kontinuierlichem Ausbau und der hohen Verfügbarkeit des Sortiments ist die FTA auch nach 60 Jahren fit für die Zukunft.