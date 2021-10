Das Sehzentrum Suhr – eine der besten Adressen rund um Ihre Augen in der Region | Der Landanzeiger

Mit bestem Kundenservice und geballter optischer Fachkompetenz hat sich das Sehzentrum Augenoptik Suhr in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Namen in der Region gemacht. Kunden schätzen die erstklassige Beratung, die grosse Auswahl an qualitativ hochwertigen und modischen Brillenfassungen und das gut geschulte und freundliche Team. So hat sich das Fachgeschäft an der Mittleren Dorfstrasse in Suhr zu einem der führenden Optikbetriebe entwickelt, wenn es um die Gesundheit Ihrer Augen geht.

Hohe Nachfrage nach optometrischer Fachkompetenz

«In den letzten sieben Jahren seit der Übernahme des Geschäfts ist es uns gelungen, unseren Kundenstamm ständig zu erweitern und beste Kundenerlebnisse zu schaffen. Mit meinem bewährten Team, einem starken Bewusstsein für Qualität in der Beratung und Präzision bei der Ausfertigung wollen wir auch zukünftig die hohen Erwartungen in unsere Dienstleistungen erfüllen», sagt Roland Schönenberger, Inhaber und dipl. Augenoptiker.

Geballte Expertise

Um das Wohl des Auges kümmern sich neben Roland Schönenberger drei Spezialistinnen. Als ausgebildete Optometristin und Expertin in der Brillen- und Kontaktlinsenanpassung berät Frau Karin Näf die Kunden mit viel Leidenschaft. Ihre besondere Kompetenz liegt in der Fassungs- und Stilberatung. In der Vergangenheit hat Frau Näf in unterschiedlichen Betrieben in der Region gearbeitet, zuletzt bei einem führenden Brillenglashersteller in leitender Position. Dadurch kennt sie die Bedürfnisse anspruchsvoller Kunden sehr genau und kann die individuellen Sehlösungen mit neusten Glastechnologien und modernem Brillendesign vereinen.

Der Kontaktlinsenbereich ist seit mehreren Jahren in der Verantwortung und bewährten Führung der Optometristin Kerstin Steimen-Geigele. Unter dem Motto «Wir sind zufrieden, wenn Sie zufrieden sind» berät sie authentisch und kompetent immer dann, wenn es um die Sehanalyse nach dem 3-Säulen-Prinzip geht. Augen, Sehen und die Augengesundheit bieten eine ganze Reihe spannender Themen. Veränderungen am Auge zu erkennen und zu wissen, welche Therapiemassnahmen möglich sind, damit begeistert Frau Steimen-Geigele ihre Kundschaft.

Individuelle Brillengläser

Im Sehzentrum wird das Augenmerk nach wie vor auf die Anpassung von individuellen Brillengläsern gelegt. «Dazu setzen wir auf die Technologie der Firma Zeiss», erklärt Geschäftsinhaber Roland Schönenberger. «Wir haben in neuste technische Infrastruktur investiert und zahlreiche hochtechnologische Geräte erworben, mit denen wir beispielsweise den Augenhintergrund analysieren können. Unsere Kunden sind anspruchsvoll und kommen mit Sehproblemen.» Die optometrische Augenprüfung ist daher weit mehr als ein Sehtest oder eine gewöhnliche Bestimmung der Glasstärke. Das Team des Sehzentrums Suhr nimmt sich genügend Zeit und prüft die Augen seiner Kunden umfassend und berät erstklassig und individuell. Zur Standard-Sehanalyse gehören eine Anamnese, eine berührungslose Augendruckmessung, eine dreidimensionale Vermessung des Auges von der Hornhaut über die Augenlinse bis zur Netzhaut mit dem i.Profiler-Scanner von Zeiss und eine Aufnahme des Augenhintergrunds. Dies lässt das frühzeitige Erkennen von Auffälligkeiten zu, oftmals verbunden mit einer Überweisung zu einem regionalen Augenarzt.

Hell, freundlich, gross und modern ist der Auftritt des Sehzentrums.

Das Resultat ist eine bessere Brille

Diese exakte Analyse ist die Basis für ein präzises Brillenglas. Im Praxistest bestätigen Brillenträger des Sehzentrums deutliche Sehleistungsverbesserungen im Vergleich zur alten Brille. Vor allem Gleitsichtbrillenträger profitieren merklich vom besseren Seherlebnis. Selbst kleinste, vorher nicht korrigierbare Abweichungen werden erkannt.

Auf Qualität wird auch bei den Brillenfassungen und in der anschliessenden Ausfertigung gesetzt. Zur Auswahl stehen hochwertige Titan- und Kunststofffassungen. «Seit mehreren Monaten setzen wir neu auf die Kollektion vom Hersteller Götti Switzerland», sagt Roland Schönenberger. «Diese begeistern unsere Kunden mit ästhetischer Raffinesse und zeitlosem Design. Binnen kurzer Zeit zählten sie zu den beliebtesten Fassungen.»

Brillenfassung nach Mass

Das einzigartige Brillenkonzept des britischen Designers Tom Davies erlaubt es, eine genau auf die Wünsche und die Gesichtsform des Kunden abgestimmte Brillenfassung zu entwerfen.

Die Brillenfassungen können je nach Geschmack individuell kreiert werden. Von der federleichten randlosen Brillenfassung bis hin zum auffälligen Modeaccessoire sind alle Fassungstypen erhältlich. Form und Farbe können individuell vom Kunden ausgesucht werden.

Im hauseigenen Atelier, das die Augenoptikerin Stefanie Baumann mit grosser Sorgfalt seit vielen Jahren leitet, werden alle Brillengläser geschliffen und in kürzester Zeit montiert. Frau Baumann wird in der Werkstatt von der Lehrtocher Diana Kretz tatkräftig unterstützt. Motiviert und begeistert vom Handwerk steht sie im dritten Lehrjahr der Optometrie. Handwerkliches ist sie gewöhnt, da sie bereits eine dreijährige Lehre als Malerin erfolgreich abgeschlossen hat.

Das Team des Sehzentrums Suhr freut sich auf Ihren Besuch. Überzeugen Sie sich selber von seinen Dienstleistungen, den Brillen und Kontaktlinsen und vor allem vom kompetenten und freundlichen Spezialistenteam am Tag der offenen Tür am 21. und 22. Oktober 2021.

Kostenlose Sehanalyse

Der Gutschein auf dieser Seite berechtigt zu einer kostenlosen und umfassenden Sehanalyse. Das Sehzentrum-Team freut sich auf Ihre Terminvereinbarung.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag, 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 18.30 Uhr

Samstag, 8.30 bis 14.00 Uhr

Es können auch Termine ausserhalb der Geschäftsöffnungszeiten vereinbart werden.

Unsere Dienstleistungen

Umfassende Analyse der Augen

Mit dem Einsatz des i.Profiler, des neusten Augenscanners von Zeiss, werden die Augen mit einem unsichtbaren Infrarot-Lichtstrahl exakt analysiert.

Vorsorge-Check: Erkennung von grünem und grauem Star

Das Sehzentrum verfügt über die modernste Gerätetechnologie zur präzisen Analyse der Augen. So werden unter anderem der grüne und graue Star im Vorsorge-Check frühzeitig erkannt.

Sehtraining: Physiotherapie für die Augen

Die Augenmuskulatur kann gezielt trainiert werden. Das Sehzentrum bietet dieses Training zur Stärkung der Augenmuskulatur, besseren Koordination des Sehens und besseren Einstellung der Sehschärfe an.

Frühzeitige Erkennung der altersbedingten Netzhautveränderung

Der unangenehme Schleier im Auge oder verzerrtes Sehen, möglicherweise hervorgerufen durch die altersbedingte Makuladegeneration bzw. Netzhautveränderung, wird im Sehzentrum mit einer Augenhintergrundkamera erkannt.

