Ganzheitliche Physiotherapie bequem zu Hause | Der Landanzeiger

Die OMNIA Health Services AG bietet unter dem Markennamen «OMNIA Flying Physios®» in verschiedenen Regionen der Schweiz Domizilbehandlungen an – jetzt auch in der Region Aarau, Lenzburg, Reinach und Zofingen.

Wer aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung oder aus persönlichen Gründen keine Physiotherapiepraxis aufsuchen kann oder möchte oder wer nach einem Klinikaufenthalt noch nicht wieder mobil ist, hat es oft schwer, die dringend nötige Physiotherapie zu bekommen. Doch gerade für diejenigen Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung keine Physiotherapiepraxis aufsuchen können, ist die Behandlung essenziell. Denn die Förderung der Selbständigkeit im Alltag ist ein wichtiger Bestandteil der physiotherapeutischen Behandlung, – nur wenn die bestmögliche körperliche Mobilität wiederhergestellt ist, können die Patienten ohne Hilfe und mit Freude in ihrer gewohnten Umgebung leben. Aus diesem Grund kommen die Physiotherapieexperten von Flying Physios® zu den Patienten nach Hause. Dort bieten wir gezielte Behandlungen im Rahmen ganzheitlicher physiotherapeutischer Domizilbehandlungen im Sinne einer sinnvoll integrierten Gesundheitsversorgung. Übungen und Bewegungsprogramme werden direkt an dem Ort erklärt und vorgezeigt, an dem sie später auch durchgeführt werden. Allfällige Fragen werden direkt geklärt und beantwortet.

Gezielte Behandlung mit individuell angepassten Übungen

Auch in den eigenen vier Wänden klären unsere Flying Physios beim ersten Termin Symptome und bereits erfolgte Therapien, aber auch Vorerkrankungen ab und untersuchen die Patienten gründlich. So verschaffen sich die Physiotherapeuten ein genaues Bild über die Problematiken der Patienten. Anschliessend erfolgt eine individuell auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnittene physiotherapeutische Behandlung. Ist die physiotherapeutische Domizilbehandlung medizinisch induziert und vom Arzt verordnet, werden die Kosten für Behandlung und Wegpauschale über die Grundversicherung abgerechnet. Doch auch wer ohne Verordnung eine Physiotherapie in den eigenen vier Wänden wünscht, kann sich an die Flying Physios wenden. In diesem Falle werden die Behandlungskosten im Rahmen des Selbstzahler-Tarifs beglichen.

Rundum zufrieden

Mit dem physiotherapeutischen Rundum-Programm für Zuhause sind auch die Patienten zufrieden: So beschreiben 87 Prozent der Patienten in unseren regelmässig stattfindenden Kundenumfragen die erhaltene Leistung als «hervorragend» und «sehr gut». 100 Prozent würden die Leistung der Flying Physios wieder in Anspruch nehmen und ebenfalls 100 Prozent würden uns weiterempfehlen. Diese positiven Rückmeldungen bestärken uns in unserem Ziel, Domizilbehandlungen mit viel Begeisterung und hoher Qualität durchzuführen. Aufgrund der hohen Nachfrage und der positiven Rückmeldungen weiten wir unser therapeutisches Angebot immer stärker aus und bieten ab Oktober 2021 nicht nur am neuen Praxisstandort OMNIA Gesundheitszentrum Suhr, sondern auch in der Region Aarau, Lenzburg, Reinach und Zofingen ein breites therapeutisches Domizilangebot an. Die Flying Physios finden Sie ebenfalls in den Kantonen Aargau (Region Baden/ Brugg), Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden.

Unsere erfahrenen und hervorragend ausgebildeten Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten gehen bei allen Domizilbehandlungen mit viel Freude, Engagement und Professionalität vor. Haben Sie Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir klären diese gerne und informieren Sie genauer.

Eröffnungsanlass

Datum: Samstag, 23. Oktober 2021

Uhrzeit: von 10.00 bis 15.00 Uhr

Ort: Mühlemattweg 20, 5034 Suhr

Öffentliche Vorträge: 11.00 und 14.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem neuen Gesundheitszentrum in Suhr!