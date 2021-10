Es läuft was bei der Garage Graf AG | Der Landanzeiger

An zwei Tagen feierten die Event Garage GmbH und die Garage Graf AG den Radwechsel und Reifenevent sowie die Neueröffnung der Verkaufsausstellung an der Brühlstrasse 328, direkt an der Hauptstrasse in Zetzwil. Der grosse gelbe Dunlop-Bogen wirkte wie eine Zieleinfahrt und tatsächlich fühlte man sich bei einem Besuch vor Ort willkommen. Ohne Voranmeldung konnte man sich die Winterbereifung in der Event Garage montieren lassen – aber auch ohne Radwechsel bot sich die Gelegenheit, die vielen Attraktionen der Event Garage zu bewundern. Nach einem Besuch am Vintage-Stand führte der Weg an einem NASCARRennwagen vorbei direkt zum grünen Porsche − eine echte Augenweide. Als «Renner» im wahrsten Sinne erwies sich schliesslich der Formel 1 Rennsimulator – und nach so viel Speed gönnte man sich noch so gerne eine Gratiswurst vom Grill. Unter kundiger Führung von Werkstattleiter Stefan Von Gunten erfuhr man alles über die erneut attraktiv gestaltete Event Garage. Neu ist Von Gunten nämlich auch Verkaufsleiter und überraschte die vielen Gäste bereits in der Einladung mit einer Neuigkeit: «Wir kaufen und verkaufen Fahrzeuge aller Art.» Tatsächlich findet man künftig neben Opel-Fahrzeugen auch Angebote anderer Automarken. Die Geschäftsleiter Martin Perreten und Claudia Müller- Graf freuten sich jedenfalls, den Wünschen ihrer Kundinnen und Kunden noch näher zu kommen.

Garage Graf AG Brühlstrasse 328

5732 Zetzwil

Telefon 062 773 22 18

info@garagegrafag.ch

www.garagegrafag.ch