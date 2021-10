Premiere des neusten Honda HR-V Hybrid | Der Landanzeiger

Kürzlich präsentierte die Garage Meyer Suhr AG die neuste Version des Honda HR-V Hybrid. Ein weiterer Höhepunkt des Anlasses war der spannende Vortrag von Special Guest Elena Quirici.



Bei der Premiere konnten die Besucherinnen und Besucher ein exklusives Einzelstück des neusten Honda HR-V begutachten und natürlich auch darin Platz nehmen. Dabei fielen sein sportliches Design und das edle Interieur besonders auf. Auch in der neusten Version enthält er seine beliebten Magic Seats, die bei Bedarf ein besonders grosses Platzangebot ermöglichen.



Elektrisch fahren ohne Ladestation

Dank der Hybrid-Antriebstechnik ist man nicht von einer Stromladeinfrastruktur abhängig und kommt trotzdem in den Genuss des elektrischen Fahrens. Ab Frühling wird der Honda HR-V ausgeliefert. Die günstigste der drei Modellvarianten kostet Fr. 33ʼ900.– inkl. MwSt. Bis 31. Dezember 2021 erhalten die Kunden bei der Vorbestellung einen einmaligen Rabatt von Fr. 1500.–, 4 komplette Winterräder und eine Garantie von 5 Jahren.



Aufstehen und nicht aufgeben

Wie geht eine Spitzensportlerin mit Rückschlägen um? Elena Quirici, 5-fache Karate-Europameisterin und Olympionikin, erzählte in ihrem Referat, wie sie sich auf dem Weg zur Teilnahme an den Olympischen Spielen nie entmutigen liess. Immer wieder fand sie Lösungen, um auch in den schwersten Momenten an ihrem Ziel festzuhalten.



Weitere Infos und Kontakt

Garage Meyer Suhr AG

A. Fischer – Tramstrasse 33–35

5034 Aarau-Suhr

Telefon 062 855 50 20

www.honda.ch/meyer/

Der neue Honda HR-V Hybrid beeindruckt mit Design, Technik und Komfort.