Gewerbeausstellung «KÖGA 2022» wurde an GV heiss diskutiert | Der Landanzeiger

Mit einem Jahr Unterbruch fand eine Generalversammlung des Gewerbevereins Kölliken-Uerkental mit Präsentation der Jahresrechnungen, Budget, Wahlen und Ausblick auf geplante Anlässe statt.

Monika Hochuli wurde nicht nur in den Vorstand, sondern gleich auch einstimmig zur Präsidentin des Gewerbevereins Kölliken-Uerkental gewählt. In Abwesenheit stimmten die 34 Stimmberechtigten Sarah Maurer als neue Vorstandsbeisitzerin zu, die offizielle Wahl wird an der nächsten Generalversammlung am 11. Mai 2022 nachgeholt. Raphael Bossard (Aktuar), Simon Steiner (Finanzen) und Jörg Werfeli (Anläss) wurden in Globo mit einem kräftigen Applaus in ihren Ämtern bestätigt, ebenso die beiden Revisoren.

Vier der acht neu aufgenommenen Mitglieder wohnten der Generalversammlung bei: Roger Baumann, Mischa Bysäth, Beatrice Bigler und Markus Wittig.

Mitgliederbestand mit Tendenz nach oben

Acht neue Mitglieder hiessen die Gewerbler willkommen: Roger Baumann, Sanrep GmbH, Beatrice Bigler, Treuhand GmbH, Mischa Bysäth, Camping Generation, Gery Maurer, Restaurant Sonne, Sarah Maurer Treuhand, Simone Walser, SMI&YOU, Daniele Greco, Concordia Versicherungen und Markus Wittig, Optiker «Neue Brille», Safenwil. Drei Unternehmen sind aus dem Gewerbeverein ausgetreten.

Bilanz coronabedingten Schwankungen unterworfen

Die Jahresrechnungen der letzten zwei Geschäftsjahre wurden einstimmig gut geheissen. Aufgrund von Corona fanden keine Anlässe statt, so dass sich das Vereinskapital erhöhte. Aus gleichem Grund wurde den Mitgliedern der Beitrag für 2020/2021 erlassen. Anlass zur Diskussion gab der Verwendungszweck des im Budget 2021/2022 aufgeführten Spendenbetrags.

Kommende Anlässe

Am 6. November findet die traditionelle «Putzete» des Büeblihofweihers mit Grillbuffet und Plausch statt. Als heissen Diskussionspunkt entwickelte sich der Planungsstand der vom 14. bis 16. Oktober 2022 in der Turnhalle und auf dem Schulhausareal stattfindenden Gewerbeausstellung KÖGA. Laut Claudia Sommerhalder und Klaus Reihlen vom Organisationsteam sind aktuell 60 Prozent der Fläche vermietet. Noch halten sich die Mitglieder des Gewerbevereins zurück – wie sich die Corona-Situation im nächsten Jahr entwickelt, kann niemand wissen. Die Gewerbereise 2021 fand im Übrigen bereits im September mit geselligen Spielen und reichhaltigem Apéro an verschiedenen Rastplätzen im Kölliker Wald statt.