Gratis-Licht- und Batterietest | Der Landanzeiger

Am Donnerstag, 4. November findet zum fünfzehnten Mal schweizweit der «Tag des Lichts» statt. Der TCS Aargau organisiert an diesem Tag einen regionalen Anlass im TCS Zentrum Birr und kontrolliert kostenlos das Licht und die Batterie.



Der Winter und damit die dunklen Tage stehen bevor. Je kürzer die Tage, desto wichtiger ist «sehen und gesehen werden » im Strassenverkehr. Der TCS organisiert deshalb im TCS-Zentrum Birr am Donnerstag, 4. November, von 8 bis 17 Uhr bewusst einen Tag des Lichts. An diesem Tag kann man sich das Licht am Auto von TCS-Experten prüfen lassen. Geprüft werden Scheinwerfer, Blinker, Stand- sowie Brems- und Nebellichter. Dieser Service kann gratis und ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden.

Der TCS überprüft mittels Batterietester die Tauglichkeit der Batterie. Auf Wunsch werden mangelhafte Batterien durch die TCS-Patrouilleure sehr kostengünstig ersetzt. Batterieeinbau ist gratis.



Gratis Seh- und Hörtests

Weitere Programmpunkte des Tages des Lichts betreffen die Gratis Hör- und Sehtests. Die Sehschärfe der Augen misst die Firma Augentreff Schneider AG aus Lenzburg. Den Gehörtest übernimmt die Firma Wolff Hörcenter, ebenfalls aus Lenzburg. Die Kontrollen dauern nur wenige Minuten und sind ebenfalls gratis.

Für Fragen rund um die Wintertauglichkeit Ihres Fahrzeuges stehen Ihnen TCS-Experten sowie die Patrouilleure zur Verfügung. Diese freuen sich auf Ihren Besuch! Selbstverständlich gibt’s auch einen Gratiskaffee.