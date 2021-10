SPAR total renoviert und vergrössert | Der Landanzeiger

Nach dem sechswöchigen Totalumbau öffnet in Schöftland ein grosszügiger neuer SPAR mit separater Weinabteilung inklusive Degustations-Raum seine Pforten. Dank der Integration des ehemaligen Radio/TV-Geschäfts im selben Gebäude konnte der SPAR Supermarkt an der Holzikerstrasse merklich vergrössert werden. Nun präsentiert er sich als freundliches, lichtdurchflutetes Geschäft, das hohen ökologischen Ansprüchen genügt.

SPAR-Marktleiterin Michid Honegger zeigt sich besonders stolz über die neue Wein- und Getränkeabteilung, die in den neuen Räumlichkeiten eingerichtet werden konnte. In diesem neu geschaffenen Rayon finden nicht nur Weinliebhaber erlesene Tropfen aus dem In- und Ausland, sondern auch Geniesser besonderer Craft-Biere und Spirituosen kommen auf ihre Rechnung.

Im Untergeschoss konnte zudem ein Raum für Degustationen eingerichtet werden, wo die Kundschaft ausgewählte Weine auch vor Ort probieren kann. Im Onlineshop «winesandmore» werden besondere Angebote als «Weine der Woche» präsentiert. Zudem hat die Kundschaft dadurch die Möglichkeit, die Weine, Biere und Spirituosen aus dem SPAR-Sortiment zu bestellen und direkt nach Hause liefern zu lassen. Nicht nur die Weinabteilung wurde neu gestaltet und merklich vergrössert, auch das Angebot an Früchten und Gemüse konnte dank der dazugewonnenen Einkaufsfläche ausgedehnt werden. In der Abteilung SPAR Natural gibt es jetzt ein noch breiteres Sortiment für den gesunden und nachhaltigen Lebensstil, und an der neuen Bean Tree Café-Station kann man von frühmorgens bis abends einen frisch gebrühten Kaffee in Selbstbedienung geniessen.

Neben einem gut bestückten Produktesortiment aus der Region mit besonderen Spezialitäten wie Ruedertaler Hofglace, Mehl, Eiern oder Fleischspezialitäten von der Metzgerei Zemp finden auch immer wieder Produkte aus ferneren Gefilden Eingang ins Angebot des SPAR Supermarkts in Schöftland. Die Kundschaft schätzt es sehr, mit Anregungen und Wünschen beim Verkaufsteam stets auf offene Ohren zu stossen und dadurch auch Nischenprodukte in ihrem SPAR vorzufinden.