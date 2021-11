Die Höhenflüge des Tizian Bolliger | Der Landanzeiger

Der 10-jährige Staffelbacher Nachwuchsmotocrosser Tizian Bolliger kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

Wer Tizian Bolliger ohne Rennkluft sieht, kann sich kaum vorstellen welche Kraft, Kondition, und welch fahrerisches Können in dem 10-jährigen Buben steckt. Schon im vergangenen Jahr war er mit seiner HPS 65ccm KTM in verschiedenen Rennen äusserst erfolgreich. In dieser, seiner zweiten Saison in der 65ccm Klasse hat er richtig nachgelegt. Gleich in drei verschiedenen Meisterschaften am Start, hat er Laufsiege, Tagessiege und haufenweise Pokale herausgefahren. Am Ende der Saison holte er sich den 1. Rang bei SJMCC, bei der von der FMS organisierten Meisterschaft wurde Tizian Bolliger gesamt Dritter und den 3. Gesamtrang erkämpfte sich der junge Sportler in der MXRS Meisterschaft.