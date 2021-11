Gartenbauer vermietet seine Schafe zum «Rasenmäääähen» | Der Landanzeiger

Beim Gartenbauer Andi Schumacher in Rohr kann man seit neustem eine Schafherde mieten, um das Privat- oder Firmengelände auf natürliche Art «grasen zu lassen», wie er es nennt. Oder eben: zu «määäähen». Damit will er zeigen, dass es nicht immer grosse Maschinen braucht im Gartenbau, um Aufträge zu erledigen. Seine Idee entpuppt sich als Hit. Forstämter, Private und Immobilien-Firmen sind bereits Stammkunden.



Schafe sind schon länger ein grosses Hobby von Andi Schumacher. «Ich liebe die Schafe und finde Tiere ganz allgemein cool», sagt der Gartenbauer. Seine Schafherde ist gewachsen auf heute 15 Tiere aus 3 Rassen: Walliser Landschafe, Walliser Bergschafe und Shropshire. «Die beiden Walliser Rassen sind sehr zutraulich und deshalb bestens geeignet für den Einsatz bei Kunden mit Kindern», erklärt Andi Schumacher, der selber Familienvater ist. Zudem sind Walliser Landschafe eine seltene Rasse, die von «Pro Specie Rara» gefördert und vor dem Aussterben gerettet werden sollen. Seine Shropshire-Schafe sind eine alte britische Hausschaf-Rasse.



Ökologisch und naturnah

Seit Anfang Jahr vermietet Andi Schumacher seine Schafherden. Bereits hat er Stammkunden. Im regelmässigen Einsatz sind die Schafe beispielsweise in Suhr, wo sie ein zwei Hektar grosses Gebiet mit Freilandbäumen «määäähen ». Stammkunde ist auch ein grösseres regionales Forstamt und ein grosser Aushub-Betrieb aus der Region, der Schumachers Schafe jeweils mietet, bevor der Aushub beginnt. Das 37-köpfige Gartenbau-Team von Andi Schumacher könnte dazu auch Maschinen einsetzen. Doch die Schafe verrichten diese Arbeit mindestens genauso gut. «Es ist Zeit zum Umdenken, denn grasende Schafe sind ideal für die Landschaftspflege vieler Arten von Grünflächen. Eine Beweidung minimiert gleichzeitig die Parasitenbelastung deutlich», erklärt der Gartenbauprofi. Das ist innovativ, absolut ökologisch, naturnah, und auch nachhaltig.



Günstig

Reich wird der Gartenbauer mit der Vermietung seiner Schafherde nicht. «Der Aufwand soll gedeckt sein, denn wir müssen gut einzäunen, einen Wagen zum Schlafen sowie Wasser bereitstellen und die Schafe regelmässig kontrollieren», erklärt Andi Schumacher. Entsprechend der Fläche wird der Bedarf an Schafen berechnet, die Weidedauer gewählt und die für die Anforderungen des Kunden am besten geeigneten Tiere ausgewählt. Die Kosten belaufen sich auf rund einen Franken pro Quadratmeter. «Grössere Flächen werden dann entsprechend günstiger», erklärt der Gartenbauer der hofft, dass seine Schafe auch nächste Saison viel «Arbeit» haben werden.

Gut eingezäunt «arbeiten» hier Walliser Bergschafe (hell) und Walliser Landschafe.











