Gute Beratung und grosse Wein-Auswahl | Der Landanzeiger

Zwei Tage lang lud das Team von Staubli Getränke zur Weindegustation. Rund 50 auserlesene Weine konnten in einer angenehmen Atmosphäre und mit professioneller Beratung probiert werden. Die Kunden profitierten von einem Degu-Rabatt von 10 bis 30 Prozent.



Marco Staubli liess es sich nicht nehmen, an beiden Degustations-Tagen die Kunden persönlich zu begrüssen und vor allem auch zu beraten. Im Mai dieses Jahres eröffnete er die Filiale an der Industriestrasse 17, als er das ehemalige «Getränkeland» übernahm. Die Weinabteilung wurde im Rahmen des Umbaus massiv vergrössert. «Heute führen wir in Oberentfelden ein Weinsortiment von rund 120 verschiedenen Sorten» erklärt Marco Staubli. An der zweitägigen, gut besuchten Wein-Degu konnten 50 davon probiert werden. Die Mehrheit der Weiss-, Rot- und Schaumweine stammen aus der Schweiz und dem benachbarten Ausland. Eine kleine Auswahl kommt aus Übersee und beispielsweise aus Argentinien, wo Staubli Weine von Yellow-Sänger Dieter Meier im Sortiment führt. Auch für die kommenden Festtage ist das Staubli-Team mit entsprechenden Schaumweinen gerüstet. Die Kunden profitierten nicht nur von einer kompetenten Beratung, sondern auch mit einem Degu-Rabatt.

Schaumweine für festliche Anlässe. Edle Weine aus Frankreich. Willkommen zur Weindegustation.

Bereit für die Festtage: Staubli-Getränke führt eine grosse Weinabteilung.