Ausgeprägte Dynamik mit individuellen Sonderausstattungen | Der Landanzeiger

Die ausdrucksstarke Verbindung von preisgekröntem Design und begeisternder Performance, wie sie den Lexus LC als Coupé und Convertible auszeichnet, lässt sich durch Perfektionierungen am Fahrwerk jetzt noch intensiver erleben, in der Agilität wie im Komfort.

Für die neusten Modelle LC und LC Convertible intensiviert Lexus den einzigartigen Fahrcharakter durch Modifikationen im Hinblick auf ein dynamischeres Verhalten. Die Aufhängung ist vorn und hinten auf einen intensiveren Kontakt mit der Strasse wie auch auf ein präziseres Lenkgefühl feingetunt worden. Die Fahrwerksmodifikationen resultieren in einem geschärften Handling und einer noch engeren Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug.

Perfektion in Agilität und Komfort

Die Abstimmungen in der Modus-Wahl sind in den neusten Modellen auf eine breitere Spreizung ausgelegt. Der Normal- Modus bietet einen noch ausgeprägteren Fahrkomfort, während der Modus S+ den dynamischen Charakter deutlicher spüren lässt.

Die Aufbaubewegungen um die Längs- und die Querachse sind reduziert worden, was ein ausgewogeneres Handling und das Gefühl ergibt, mit dem Fahrzeug eins zu sein. Bei den Modellen mit Lexus Dynamic Handling ist dies durch besonders ausgeprägte Agilität und unmittelbare Fahrzeugverbundenheit spürbar. Zur Sicherheit ist eine neue Schaltsperre gegen versehentliches Wechseln von N zu D oder R eingebaut. Im Weiteren sind auch die Vordersitze modifiziert worden, indem Sitzkissen und -lehne ein tieferes, komfortableres Sitzgefühl vermitteln.

Schwarzes Aussendesign-Package für Lexus LC Convertible

Im Rahmen der neuen Sonderausstattungen ist für den LC Convertible ein Design-Package mit schwarzen Akzenten erhältlich – sie finden sich am charakteristischen Lexus Grill ebenso wie an den Einfassungen der Scheinwerfer und der Heckleuchten. Der so veredelte Lexus LC macht seine Exklusivität aus jedem Blickwinkel deutlich erkennbar.

Ausgeprägtere Dynamik intensiviert den Fahrcharakter. Geschmiedete 21-Zoll-Alufelgen neu in der Sport-Version.

Geschmiedete 21-Zoll-Felgen

Eine faszinierende Verbindung von Stärke und Eleganz vermitteln die geschmiedeten 5-Doppelspeichen-Alufelgen – sie sind ein Teil der Sonderausstattungen für den LC Convertible und diesem exklusiv vorbehalten.

Inspiriert von der Regatta Edition

Das verführerische Design des neusten LC Convertible kommt am prachtvollsten zur Geltung mit dem exklusiven Marina White Interieur aus dem Sonderausstattungs-Programm, inspiriert von jenem der LC Regatta Edition. Das blaue Dach in Verbindung mit dem weiss-blauen Interieur erinnert an die Ambiance von Luxusbooten.

Die Innenpartien der vorderen Fenstersäulen sind in Weiss gehalten, während sich Armaturentafel und Türpanels in einem schönen Kontrast von oberem Dunkelblau und unterem Weiss präsentieren. Die Vordersitze ihrerseits sind mit einem weissen, perforierten Semi-Anilin-Leder bezogen.

www.lexus.ch