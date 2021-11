Medaillen und Rekorde | Der Landanzeiger

Das Elite-Team des Schwimmclub Aarefisch reiste mit 14 Athletinnen und Athleten an die Kurzbahn- Schweizermeisterschaft vom vergangenen Wochenende in Sursee und sicherte sich zwei Bronzemedaillen und 10 Aargauer-Rekorde.

Acht der zehn kantonalen Bestleistungen gingen auf das Konto von Anna Vismara und Dario Wickihalter, beide in Topform. Die erst 16-jährige Athletin schwamm die 50 m Delfin in 27.02 und 100 m Delfin in 1:00.32. Diese auch national bemerkenswerten Zeiten sind nebst Aargauer Rekord auch Regionalrekord Zentralschweiz West und reichten jeweils zur Bronzemedaille. Im längeren Rückenrennen verfehlte Vismara das Podest nur knapp und wurde 4. in 1:01.24. Auch bei Dario Wickihalter lief es hervorragend. Der 18-jährige Schwimmer kann vier Aargauer Rekorde auf seinem Konto verbuchen. Über 200 m Freistil in 1:48.37 reichte dies zu Rang 4, über 50 m Freistil in 22.72 zu Rang 5. Auch über 100 m Freistil und 100 m Delfin schwamm Wickihalter in die Top Ten.

Bei den Herren verpasste Rückenspezialist Robin Affentranger zweimal knapp das Podest. Er belegte in 200m Rücken den 4. Platz und klassierte sich auf den 5. Rang in 100m Rücken. Open Water Schweizermeister Federico Salghetti-Drioli verbuchte ebenfalls einen 5. Rang über 1500m Freistil.

An einer Schweizermeisterschaft mit sehr hohem Niveau war es für das grosse Aarefisch-Team erfolgreiche Tage in Sursee – es gab viele Bestzeiten, zahlreiche Finalplätze und insgesamt 16 Top Ten-Platzierungen. Unter den 49 gemeldeten Vereinen aus der ganzen Schweiz belegte der Schwimmclub Aarefisch damit in der Mannschaftswertung den 8. Platz.

Das Trainer-Duo Dirk Thölking und Ruedi Klauenbösch zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen.