Bei Maurer Motos beginnt die neue Töffsaison schon jetzt | Der Landanzeiger

An der Gartenstrasse 21 in 5032 Aarau Rohr herrschte übers vergangene Wochenende viel Betrieb. Anlass war die von Maurer Motos organisierte Yamaha- Motorradausstellung.



Nein, Motorradwetter war es übers vergangene Wochenende beileibe nicht. Aber über Motorräder sprechen und sie anschauen, das kann man immer. Und dies wurde an der von Maurer Motos organisierten Yamaha- Motorradausstellung bewiesen.



Yamaha schrieb im vergangenen Jahr Geschichte: Mit Fabio Quartararo in der Moto GP, dem Schweizer Dominique Aegerter in der Supersportklasse, dem Türken Toprak Razgatlioglu bei den Superbikes gewann Yamaha 2021 alle wichtigen Motorradweltmeisterschaften. René Maurer grinst und meint: «Ja, Yamaha ist ziemlich obenauf.» Er schaut aber mit gemischten Gefühlen auf die vergangene Saison zurück. «Wir hatten immer Arbeit. Von daher gesehen war es ein gutes Jahr. Wie in allen anderen Branchen gab es aber auch bei uns Lieferengpässe, dies wird leider auch noch in den kommenden Monaten so sein», so Maurer. Will heissen, dass Kundinnen und Kunden, die im kommenden Jahr gerne einen neuen Töff fahren möchten, schon jetzt Ausschau halten sollten.



Bei Maurer Motos stehen die aktuellen Motorräder im Ausstellungsraum, so auch die brandneue Yamaha R 7, eine sportliche Maschine zu einem guten Preis, die als 35-kW-Version gefahren werden kann und sich somit für Einsteiger bestens eignet. Da jetzt auch die 16-Jährigen bereits 125er-Maschinen fahren dürfen, lohnt sich ein Blick in die Angebotspalette von Yamaha. Vom Roller bis zum Racer gibt es verschiedene Modelle. Wer erst im Frühling kurz entschlossen ein Motorrad kauft, wird vermutlich zu spät sein. So auch der Tenor im Zelt bei Glühwein, Kaffee und Grilladen.

Aufregend sieht die personalisierte MT 125 aus.

René Maurer (links) und Jörg Steiner diskutieren über die neuen Modelle.