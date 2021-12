Pastinella eröffnet eigenes «Lädeli» | Der Landanzeiger

Man hätte meinen können, an der Industriestrasse 40 wäre gerade der Verkauf des neusten iPhones gestartet. Denn ab 8 Uhr standen die Menschen vor dem Gebäude Schlange. Doch an diesem Samstagmorgen ging es nicht um Mobiltelefone, sondern um Pasta. Denn der Teigwarenhersteller Pastinella Orior Menu AG eröffnete sein eigenes Lädeli. «Schon um 8 Uhr warteten die Ersten, dass sich die Ladentüren öffnen, dabei wäre das offiziell erst ab 9 Uhr geschehen», sagt CEO Oscar Marini begeistert. Kurzerhand wurde die Eröffnungszeit dem Menschenandrang angepasst.



Qualität vom Feinsten

Gefüllte Pasta ist seit je her die Kernkompetenz der Pastinella Orior Menu AG. Seit über 30 Jahren wird die se Königsdisziplin der Teigwaren zu 100 Prozent in Oberentfelden produziert. Ausgewählte Zu taten, raffinierte Rezepturen und moderne Herstellungsprozesse verleihen der gefüllten Pastinella-Pasta ihren einzigartigen Geschmack. Doch das wahre Genussgeheimnis liegt in der Leidenschaft für das kulinarische Handwerk. Ob frische oder tiefgekühlte Teigwaren – Pastinella steht für Qualität vom Feinsten.



Nun können die leckeren Teigwaren direkt im neu eröffneten Lädeli gekauft werden. «Wir wollen unsere Marke und unsere Produkte, die hier vor Ort produziert werden, der regionalen Bevölkerung präsentieren und auch etablieren. Deshalb haben wir uns für die Eröffnung eines Pastinella-Lädelis entschieden », erklärt Oscar Marini. Im Lädeli stehen den Kundinnen und Kunden die gekühlten als auch die tiefgekühlten Produkte zur Verfügung. Im Angebot finden sich Gourmet- Produkte und Pasta-Klassiker, ein Bio- Sortiment so wie vegetarische und vegane Produkte. Auch Allergiker müssen nicht auf Pasta-Genuss verzichten, da auch gluten- und laktosefreie Pasta angeboten wird. Pastinella als Tochter der Orior AG bietet auch leckere Produkte der anderen Units im Lädeli an. So zum Beispiel von Biotta, Fredag, Le Patron, Rapelli, Albert Spiess und Möfag. Zudem arbeitet Pastinella mit lokalen Partnern zusammen und lädt diese auch dazu ein, ihre Produkte im Lädeli anzubieten.



Die Eröffnung ist geglückt. Oscar Marini und das ganze Pastinella-Team sind begeistert vom Interesse der Bevölkerung und hoffen, dass es nun genau so weitergehen wird, wie es angefangen hat.



Das Lädeli hat am Mittwoch und Donnerstag von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr.

CEO Oscar Marini (links) zusammen mit einem ehemaligen Mitarbeiter.

Bei der Eröffnung des Pastinella-Lädelis durfte das dazupassende «Zmittag» natürlich nicht fehlen.