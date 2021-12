Anlässlich des Besucher-Wettbewerbs am diesjährigen Radwechsel- und Reifenevent bei der Event Garage GmbH in Zetzwil waren nachstehende «Racing- Cracks» im Petronas Formel 1 Rennsymulator erfolgreich unterwegs. Adrian Gysi mit der Bestzeit gewinnt einen Satz Reifen von der Firma Goodyear Dunlop Tires und die 2. und 3. platzierten Boris Ceko und Noél Meyer erhalten je einen Benzingutschein von der Event Garage GmbH in Zetzwil. Herzliche Gratulation und bis zum nächsten Rennen!