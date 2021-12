Ausbildung mit aktuellen Fahrzeugen: DS 5 übergeben | Der Landanzeiger

Kürzlich hat DS Automobiles dem AGVS Sektion Aargau, einen schwarzen DS 5 übergeben. Dies wurde mit einem Event im ÜK-Zentrum in Lenzburg gebührend gefeiert.

Die Ausbildung von bestens geschultem Berufsnachwuchs ist für die Autobranche von essenzieller Bedeutung und zählt zu den Kernkompetenzen des Berufsverbands. Deshalb betreibt der AGVS, Sektion Aargau sein ÜK-Zentrum (überbetriebliches Kurszentrum). Neun ÜK-Leiter bilden in Lenzburg an über 8500 Kurstagen pro Jahr rund 700 Jugendliche aus. Für die Ausbildung der Lernenden werden rund 30 Fahrzeuge der verschiedensten Marken eingesetzt. Vor Kurzem erhielt die Flotte mit einem DS 5 eine willkommene Erweiterung. Dieses Modell wird ab sofort für die Schulung an Assistenzsystemen eingesetzt.

Bei der feierlichen Übergabe richtete Martin Sollberger, Präsident AGVS, Sektion Aargau, einige Worte an die Gäste: «Wir sind stets auf neue Fahrzeuge angewiesen, um eine zeitgemässe Schulung sicher zu stellen. Umso mehr bedanken wir uns bei DS Automobiles für die grosszügige Geste und das verfrühte Weihnachtsgeschenk. »