Toyota präsentiert den neuen GR86 | Der Landanzeiger

Der neue GR86 ist das dritte globale Toyota GR Modell und komplettiert damit ein starkes Dreierteam von Vollblut- Sportfahrzeugen, zusammen mit dem GR Supra und dem GR Yaris. Wie diese beiden profitiert er direkt vom Toyota Engagement im internationalen Motorsport auf höchstem Level mit dem vielfachen Meisterschafts-Gewinnerteam TOYOTA GAZOO Racing.



Das neue Coupé bringt auch einen neuen Einstieg in die GR Reihe: Das Vergnügen an sportlichem Handling und Leistungsvermögen erschliesst sich mit ihm einem weiteren Interessentenkreis. Als Evolution des bisherigen GT86, Zeichen für das neue Toyota Engagement in der Sportwagentechnik, führt er das klassische Konzept Frontmotor mit Heckantrieb weiter. Auch der neue Motor ist ein hochdrehender Vierzylinder- Boxer, aber mit mehr Hubraum und damit deutlich mehr Leistung und Drehmoment. Technische Anpassungen an Motor und Kraftübertragung lassen das erhöhte Potenzial als gleichmässige, kraftvolle Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich spüren.



Bei der Entwicklung des übrigen Fahrzeugs lag der Fokus auf noch geringerem Gewicht und tieferem Schwerpunkt, um das Handling und die Reaktionen des Fahrzeugs weiter zu schärfen. Mehr Aluminium und andere leichte, aber hochfeste Werkstoffe sowie Rahmenverstärkungen an wichtigen Stellen sichern eine höhere Verwindungsfestigkeit.



Nach der ersten Vorschau bereits im April 2021 wird der neue GR86 in Europa im Frühjahr 2022 im Markt eingeführt.