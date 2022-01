Speuz wird ein Jahr lang zur Festhütte | Der Landanzeiger

Die Gemeinden Erlinsbach AG und Erlinsbach SO feiern im Jahr 2023 das 850-jährige Bestehen des Dorfes und haben anlässlich dieses Jubiläums viel vor. Vom 1. Januar 2023 bis zum 1. Januar 2024 verwandelt sich Erlinsbach in einen grossen Festplatz und bietet für jeden Geschmack die passenden Feierlichkeiten.

Was heute als Erlinsbach AG und Erlinsbach SO unter dem gemeinsamen Motto «Zwei Gemeinden – ein Dorf» bekannt ist, blickt bereits auf viele Jahrhunderte Geschichte zurück. Die erste bekannte Erwähnung der Gemeinde «arnlesbah» geht auf das Jahr 1173 zurück. Am 1. Januar 2023 startet Erlinsbach daher in das Festjahr zum 850-jährigen Bestehen der Gemeinde im Erzbachtal.

Die ersten Vorbereitungen auf das grosse Jubiläum gehen bereits einige Jahre zurück und im Frühling 2021 wurde auch offiziell ein Organisationskomitee gegründet. Das Neunergremium unter der Leitung von Stephanie Bernet nahm vor neun Monaten die konkrete Planung des Jubiläumsjahrs auf.

Von Beginn an war klar, dass sich die Feierlichkeiten nicht bloss auf ein grosses Fest beschränken sollen. Stattdessen soll das Jubiläum zum Anlass genommen werden, sich mit der Geschichte der Talschaft zu befassen und auch das heutige Erlinsbach als attraktives Dorf mit seinen verschiedenen Facetten zu präsentieren. Vom 1. Januar 2023 bis zum 1. Januar 2024 verwandelt sich Erlinsbach deshalb in einen grossen Festplatz, wobei das Jubiläumsjahr für jeden Geschmack etwas bieten wird.

Das Jubiläum soll zum Anlass genommen werden, die jüngere Geschichte, das Leben und die Kostbarkeiten der Talschaft aufzuarbeiten und für die Gegenwart und Zukunft dauerhaft sichtbar zu machen. Mit dem Ziel einer umfassenden, digital zugänglichen Datenbank werden unter der Leitung des OK-Mitglieds Bruno Vogel Fotos, Dokumente, Geschichten und weitere Zeitzeugnisse gesammelt, sortiert und für die digitale Aufbereitung vorbereitet.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe «Fotoarchiv » werden im Rahmen des Jubiläumsjahres präsentiert. Die digitalisierten Daten werden aber auch weit über das Jubiläum hinaus für alle Interessierten online verfügbar sein und nach Stichworten oder mittels einer interaktiven Karte von Erlinsbach auffindbar sein.

Der Blick nach vorne

Erlinsbach lebt von den vielfältigen Anlässen und Beiträgen der verschiedenen ansässigen Vereinen und Institutionen. Sie alle prägen Erlinsbach und tragen zu einem aktiven Dorfleben bei. «850 Johr Speuz» soll dem Rechnung tragen und genau diesen Vereinen und Institutionen eine Plattform bieten, sich zu präsentieren. Das OK hat sich aus diesem Grund dafür entschieden, nicht nur an einem einzelnen isolierten Anlass zu feiern, sondern die Jubiläumsfeierlichkeiten auf diese verschiedenen Anlässe zu verteilen. So finden während des ganzen Jubiläumsjahres Festlichkeiten statt, die immer wieder an das 850-jährige Bestehen unserer Dorfgemeinschaft erinnern. Das Motto «850 Johr Speuz – Vom Dorf förs Dorf» soll die verschiedenen Veranstaltungen miteinander verbinden und mit einem roten Faden durch die Festlichkeiten führen.

Neue Erinnerungen schaffen

Trotz der Verteilung der Jubiläumsfeierlichkeiten auf das ganze Jahr darf ein offizieller Festanlass nicht fehlen. Vom 15. bis 18. Juni 2023 feiern wir in Erlinsbach ein grosses Dorffest: Als Basis für dieses grosse Fest dienen die beiden Grossanlässe des traditionellen Beizlifestes sowie das Jugendfest. Die Vereine haben die Möglichkeit, sich mit einem Beizli der breiten Öffentlichkeit zu zeigen und das Dorffest aktiv mitzugestalten. Für die Schülerinnen und Schüler besteht ein attraktives Rahmenprogramm, in dem auch die Durchführung des «Schnellsten Speuzers» oder Konzerte geplant sind. Beim traditionellen Festumzug vom Samstagmorgen werden die Schülerinnen und Schüler, Behördenmitglieder sowie weitere Speuzerinnen und Speuzer das Publikum am Strassenrand mit ihrem Auftritt begeistern.

Teil des Jubiläums werden

Zum Jubiläum von «850 Johr Speuz» wird ein offizieller Fotokalender gestaltet. Für diesen Kalender wurde im Dezember seitens des OKs ein Fotowettbewerb lanciert. Bis zum 31. August 2022 können Fotos in zwölf verschiedenen Kategorien über die Homepage www.850-johr-speuz.ch eingereicht werden. Alle Fotos haben die Chance auf tolle Preise und die besten Fotos finden ihren Weg in den offiziellen Fotokalender.

Das OK «850 Johr Speuz» hat nun nochmals ein intensives Jahr für die Planung des Jubiläums der Talschaft vor sich und freut sich bereits heute, am 1. Januar 2023 das Jubiläumsjahr zu eröffnen. Alle Informationen zu «850 Johr Speuz» werden laufend in aktuellster Version auf der Homepage www.850-johr-speuz.ch präsentiert.