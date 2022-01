Allianz Suisse Generalagentur Stefan Vierling | Der Landanzeiger

Die Generalagentur Allianz Suisse Aarau pflegt eine moderne Arbeitskultur mit einer offenen Kommunikation. Stefan Vierling und seine Mitarbeitenden suchen gerne den gemeinsamen Dialog.



Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war der alte Standort in Aarau nicht mehr zeitgemäss, um diese offene Kultur zu pflegen. Deshalb trafen Stefan Vierling und sein Team vor über einem Jahr die Entscheidung, nach anderen Räumlichkeiten Ausschau zu halten.



Mit den neuen Büros im Eniwa-Gebäude in Buchs wurde eine passende Lokalität gefunden. Stefan Vierling erklärt: «Unser neuer Standort entspricht genau unseren Vorstellungen. Der Grundriss ermöglicht ein offenes Bürokonzept. Dort können wir unsere Vorstellungen von der Interaktion zwischen den Kolleginnen und Kollegen in die Tat umsetzen. Tagtäglich suchen wir für unsere Kunden die besten Lösungen. Und das geht gemeinsam definitiv besser als alleine im Einzelbüro. Der neue Standort wird ein grosser Gewinn für unser Team sein. Ich bin sicher, dass die modernen Büros einen zusätzlichen Motivationsschub bedeuten. In dieser zeitgemässen Umgebung zu arbeiten und Kundinnen und Kunden zu empfangen, betrachte ich als ein Privileg.»



Auch die fortschrittliche Infrastruktur bietet wertvolle Pluspunkte. Dazu zählen die modernste IT-Technologie sowie die Belüftung und Klimatisierung der Räume. Dies macht das Arbeiten im Sommer angenehmer. Ebenfalls hilfreich ist das flexible Parkplatzsystem für Kundinnen, Kunden und die Mitarbeitenden.



Porträt

Mit rund 100 Mio. Fr. Prämienvolumen und 40‘000 Privat- und Unternehmenskunden ist die Generalagentur Allianz Suisse Stefan Vierling die grösste der Schweiz. 65 Mitarbeitende setzen sich täglich engagiert für die Kundenbedürfnisse ein. 48 Personen arbeiten als klassische KundenberaterInnen. Die anderen Mitarbeitenden sind im fachlichen sowie im administrativen Support tätig. Zudem werden vier KV-Lernende ausgebildet.