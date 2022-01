Dernière in Oberentfelden | Der Landanzeiger

Das Tenniscenter Aarau-West in Oberentfelden soll vom 11. bis 13. März 2022 endlich wieder zum Treffpunkt der Autofans werden. Infolge des Abbaus des Tenniscenters wird diese Ausstellung die «Dernière» sein. Die 20 Aussteller zeigen 30 verschiedene Automarken und rund 140 Fahrzeuge.

Die Auto Ausstellung aarauWEST wurde in den letzten 10 Jahren zu einem gesellschaftlichen Anlass, den man nicht verpassen darf. Hier trifft man sich mit Familie und Freunden, um die neusten Automodelle zu bestaunen. Infolge der Pandemie fiel die Ausstellung in den letzten zwei Jahren bedauerlicherweise aus. Umso mehr hofft der AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, dass der Event im neuen Jahr endlich wieder stattfinden kann. Martin Sollberger, Präsident, sieht das Bedürfnis: «Rund 20 Garagisten und diverse Gastaussteller haben sich angemeldet, um sich dem Publikum zu präsentieren. Zu sehen sind 140 Neuwagen von 30 Automarken. Wir hoffen sehr, dass der Event im März auch wirklich stattfinden kann. Selbstverständlich unter Einhaltung der BAG-Richtlinien.»

Das Gute liegt vor der Haustüre

Wer sich für einen Neuwagen interessiert, ist in Oberentfelden an der richtigen Adresse und kann sein Traumauto aus der Nähe betrachten, fühlen, darin Platz nehmen – und eine Probefahrt vereinbaren. Bei der Ausstellung, die sich immer mehr zu einer Mobilitätsausstellung entwickelt, werden nebst Personenwagen auch Nutzfahrzeuge präsentiert.

Welcher Antrieb ist der richtige für mich?

Heute befassen sich die KonsumentInnen mehr denn je mit der Frage nach dem passenden Antrieb des Neuwagens: Ist Benzin, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Elektro, Gas oder Wasserstoff die richtige Wahl? Wer unsicher ist, welche Antriebsart am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt, kann sich bei den Spezialisten der Garagen informieren und einen Termin für eine Probefahrt vereinbaren.

Dass die Organisatoren den Event gerne durchführen möchten, hat einen weiteren Grund. Dazu Messeleiter Chris Regez: «Vor zehn Jahren fand die Ausstellung das erste Mal im Tennis Aarau-West statt. Da die Location wenige Wochen nach dem Messedatum abgebaut wird, möchten wir uns mit einer letzten Ausstellung von dieser Location gebührend verabschieden.»

Die Organisatoren der Ausstellung: Martin Sollberger (links) und Chris Regez.

Ausbildungen in der Autobranche

An den Ständen des AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, und von carrosserie suisse Aargau können sich Jugendliche über die attraktiven Ausbildungsmöglichkeiten in der Autobranche informieren. Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach individueller Mobilität, hat eine Ausbildung in dieser Branche riesiges Zukunftspotenzial.

Aktuelle Informationen – auch zu den Verpflegungsmöglichkeiten während der Messe – werden in den nächsten Wochen laufend auf der Website www.auto-aargau.ch publiziert.

Öffnungszeiten AGVS Auto Ausstellung

Freitag, 11. März 2022, 17 – 21 Uhr

Samstag, 12. März 2022, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 13. März 2022, 10 – 17 Uhr