Starke Auszeichnung für ein starkes Stück Renault | Der Landanzeiger

Starke Auszeichnung für den neuen Renault Megane E-Tech 100% Electric: Noch vor seiner Markteinführung im Frühjahr 2022 unterstreicht die Jury des Schweizer Auto des Jahres 2022 seine Qualitäten mit einem Platz auf dem Podium. Die Lorbeeren kommen nicht von ungefähr. Der neue Megane E-Tech Electric ist ein «Electric Native»: er basiert auf einer neuen Plattform für Elektrofahrzeuge, zeigt ein sinnlich-technisches Crossover-Design, hat einen hocheffizienten neuen Elektroantrieb an Board, liefert pures High-Tech unter der Karosserie und im Innenraum, einen 24-Zoll-Multimedia-Screen mit Google Automotive Services und die Fahrdynamik der nächsten EV-Generation mit nicht weniger als 26 Fahrassistenz- Systemen. Und das Beste daran: Renault verspricht mit dem neuen Megane E-Tech Electric schon jetzt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt.



Preis noch nicht bekannt

Der Verkaufspreis ist noch nicht kommuniziert. Alles andere aber ist bekannt. Als Vorreiter der Elektromobilität führt Renault mit dem neuen Megane E-Tech Electric die nächste Dimension des elektrischen Fahrens ein. Das beginnt beim Antrieb mit dem neuen Elektromotor, einem auf 11 cm Höhe reduzierten Batterieblock mit intelligenter Wasserkühlung, einer um 20% höheren Energiedichte und einem smarten Energie-Management mit vier Rekuperationsstufen. Dies führt unter anderem dazu, dass auch das Gesamtgewicht des neuen Megane E-Tech Electric mit 1600 kg niedriger ist als das vergleichbarer Fahrzeugmodelle.



Stark vernetzt

Das Auto begrüsst seine Fahrer noch vor dem Einsteigen mit der neuen Lichtsignatur und dem projizierten Renault-Logo. Im Innenraum setzt sich die Digitalisierung mit dem Multimediasystem Open R Link und dessen 24-Zoll-High-Tech-Screen mit Google Automotive Services – ein Novum unter den Volumenmarken – fort. Via «Voice Control» und ganz ohne den Blick von der Strasse zu nehmen sind die Kunden nicht nur vollständig mit der Aussenwelt vernetzt. Sie haben auch Zugang zu den verschiedensten Dienstleistungen, die weit über die Ansprüche an die Mobilität hinausgehen.



