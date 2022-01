Von der Küchen-Crew frisch auf den Küchentisch | Der Landanzeiger

Zu den Dienstleistungen des Kölliker Alterszentrums Sunnmatte gehört auch der Mahlzeiten-Lieferdienst. Eine steigende Anzahl Seniorinnen und Senioren aus Kölliken und Umgebung macht davon gerne Gebrauch.

Die Köllikerin Alice Bolliger freut sich. Soeben hat Samuel Müller ihr Mittagessen geliefert. «Nur für mich allein jeden Tag eine warme Mahlzeit zu kochen, das ist mir zu anstrengend. Darum nütze ich sehr gern den Mahlzeitendienst des Alterszentrums. Am Wochenende bereite ich mir jeweils selber etwas Feines zu, meistens eine Wähe.»

Rund 90 Minuten lang dampfend heiss

Es steckt viel Planung und sorgfältige Arbeit dahinter, damit die Seniorinnen und Senioren ihre bestellten Mahlzeiten geniessen können, erklärt Barbara Bärtschi (Leitung Küche). «Immer am Vortag produzieren wir die Mahlzeiten anhand einer Liste der vorliegenden Bestellungen. Zu jeder Mahlzeit gehören Gemüse, Proteine und Kohlenhydrate. Tagessuppe und Salat sind immer dabei, ein Dessert gibt es zweimal pro Woche. Der ältere Mensch isst nicht mehr so viel, entsprechend ist die Portionengrösse angepasst. Selbstverständlich gehen wir auch auf spezielle Wünsche ein. Manche mögen keinen Fenchel, andere wollen keine Suppe oder kein Dessert. Wer eine besondere Diät braucht, zahlt dafür einen kleinen Aufpreis.»

Im Schockkühler wird das vorbereitete Essen heruntergekühlt und in die Teller abgefüllt, erklärt Barbara Bärtschi weiter. «Danach geht es in den Frigor (Kühlschrank). Am Morgen der Auslieferung werden die Mahlzeiten im Steamer regeniert, also wieder heiss gemacht. Der Kunde erwartet ein heisses und nicht bloss ein warmes Essen. Das kann ich garantieren! Bei Zimmertemperatur bleibt das Essen in der Box rund 90 Minuten lang dampfend heiss.» Immer am Donnerstag bringt der Fahrer den Bezügern den Menüplan der kommenden Woche mit. «Der hausinterne Menüplan ist auch auf unserer Homepage ersichtlich. Ungefähr die Hälfte unserer Kunden studieren den Menüplan aber gar nicht, sie mögen es überrascht zu werden.»

Vorfreude auf ein feines Mittagessen: Alice Bolliger nimmt von Samuel Müller die Isolierbox entgegen.

Eineinhalb Stunden unterwegs

Wenn alle Boxen parat sind, tritt der Lieferant in Aktion. «Ungefähr um 10.20 Uhr lade ich die Boxen in den Lieferwagen und fahre los», erklärt Samuel Müller. «Die ersten Bezüger bekommen bereits kurz nach 10.30 Uhr ihr Essen. Meist erwarten sie mich und nehmen ihre Essensbox entgegen, ansonsten stelle ich sie an einem abgemachten Platz ab. Meine tägliche Runde ergibt ungefähr 30 Kilometer. Insgesamt bin ich rund eineinhalb Stunden unterwegs, beim letzten Kunden treffe ich ungefähr um 12 Uhr ein.» Verständlicherweise möchten die Seniorinnen und Senioren mit ihm gern etwas plaudern. «Kaffee und Kuchen liegen zwar nicht drin, aber ein paar Worte zu wechseln natürlich schon. Manchmal muss ich ihnen «durch die Blume» mitteilen, dass ich leider aufbrechen sollte, weil ja die nächsten Essensbezüger bereits auf mich warten.» Die leere Box sowie die benützten Teller nimmt der Lieferant jeweils wieder mit, nichts muss abgewaschen werden. Und am nächsten Tag sind darin wieder schmackhafte Speisen!

ZUR SACHE

Lieferung: Montag bis Freitag zwischen 10.30 – 12.00 Uhr

Kölliken und Umgebung

Grösse: Ganze Portion / Halbe Portion

Diäten: in Absprache

Infos: Alterszentrum Sunnmatte, Bahnhofstrasse 6, 5742 Kölliken,

Telefon 062 737 49 49