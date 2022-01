Zum 22. Mal als Nr. 1 bestätigt | Der Landanzeiger

Die Marke Volkswagen führt auch 2021 mit insgesamt 25’817 verkauften Fahrzeugen und einem Marktanteil von 10,8% unangefochten die Schweizer Verkaufsstatistik an – ein erfolgreiches Jahr trotz der herausfordernden Liefersituation.

Die Marke Volkswagen ist zum 22. Mal die Nummer 1 in der Schweiz. Auch in diesem Jahr hat Volkswagen mit 25’817 verkauften Fahrzeugen die Spitze der Verkaufsstatistik mit klarem Abstand zum Zweitplatzierten verteidigt. Der Marktanteil von Volkswagen beträgt 10,8% für 2021. Der Tiguan ist bereits zum dritten Mal das beliebteste Modell der Marke und mit 3842 verkauften Fahrzeugen findet man ihn auf Platz 4 der Schweizer Modell-Verkaufsrangliste 2021.

ID.3 auf Platz 2 bei den Elektroautos

Die Nachfrage bei den Elektrofahrzeugen ist 2021 stark gestiegen. Jedes fünfte in der Schweiz verkaufte Fahrzeug verfügt mittlerweile über einen Stecker. Das entspricht einem Marktanteil von 22,5% (PHEV und BEV). Bei den reinen Elektroautos (BEV) sind es 13,34% Marktanteil oder jedes achte verkaufte Fahrzeug in der Schweiz. Somit ist der Anteil der reinen Elektroautos auf dem Niveau aller verkauften Fahrzeugen mit Diesel-Antrieb. Dieser Trend widerspiegelt sich auch bei der Marke Volkswagen. Der Anteil aller Steckerfahrzeuge mit der breiten Modellpalette bei den Hybridmodellen von Volkswagen beträgt 23,4% im Jahr 2021 und hat um 15,5% gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Dabei ist der Zuwachs von insgesamt 3154 verkauften Volkswagen Modellen bei den reinen Elektroautos gegenüber 2020 enorm. Der vollelektrische ID.3 belegt mit 2423 Verkäufen den erfreulichen Platz 2 und der im Frühling 2021 eingeführte ID.4 mit 1373 Fahrzeugen Platz 7 der Schweizer Verkaufsstatistik der reinen E-Autos. Gegenüber 2020 haben sich die Verkaufszahlen des ID.3 2021 gar verdoppelt.

Ab Mai im Verkauf: ID.5 mit bis zu 520 km Reichweite

Der ID.5 und der ID.5 GTX mit Allrad-Antrieb bilden die aktuelle Speerspitze der ID. Familie. Der ID.5 erweitert die ID. Familie in Europa um ein weiteres Modell, neben dem Bestseller ID.3 und dem Weltauto ID.4. Alle ID.5 Motorisierungen nutzen eine grosse, langstreckentaugliche Batterie, die 77 kWh Energie (netto) speichern kann. Ihre zentrale Einbaulage unter der Passagierzelle sorgt für einen tiefen Schwerpunkt und eine ausgewogene Achslastverteilung. Mit ihr erzielen der ID.5 Pro und der ID.5 Pro Performance bis zu 520 km Reichweite (WLTP) bei einer maximale Ladeleistung von bis zu 135 kW. Das allradgetriebene Spitzenmodell ID.5 GTX kommt auf eine Reichweite von bis zu 490 km (WLTP). Durch die Peak-Ladeleistung von bis zu 150 kW lädt das Spitzenmodell an Schnellladestationen Energie für 100 km in nur 6 Minuten.