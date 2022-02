Gute Saison endet auf Rang drei | Der Landanzeiger

Für die Frauen des STV Oberentfelden stand in dieser Hallensaison die Premiere in der Nationalliga B an. Die Aufsteigerinnen hatten sich den Ligaerhalt zum Ziel gesetzt. Ein Ziel, das schon vor Weihnachten sicher war. Allerdings nicht aufgrund der sportlichen Leistungen, sondern weil Swiss Faustball entschieden hat, dass es in dieser Saison aufgrund der Coronarestriktionen keine Auf- und Absteigerinnen geben wird.

Die Oberentfelderinnen hätten sich aber wohl auch sonst keine Sorgen machen müssen, dass sie abgestiegen wären. Denn obwohl das Team auf vielen Positionen noch immer sehr jung ist und in der Halle noch keine NLB-Saison bestritten hat, konnten sie bereits an den ersten beiden Spieltagen Punkte sammeln. «Wir sind gut in die Saison gestartet und konnten einige Sätze gewinnen. Natürlich fehlt uns insbesondere im Angriff noch jemand, der den Lead übernehmen kann, wenn es etwas schwieriger wird. Aber im Vergleich zum letzten Jahr haben die jungen Spielerinnen nochmals einen Schritt gemacht», zeigt sich Captain Sabrina Siegenthaler zufrieden.



Zwei Siege zum Abschluss

In der Endabrechnung belegten die Oberentfelderinnen letztlich sogar den dritten Rang. Dies war allerdings nur möglich, weil sich vier Teams wegen den während der Saison angepassten Coronamassnahmen zurückgezogen haben. Dies waren die Equipen aus Embrach, Walzenhausen, Bäretswil und Alpnach. So waren es neben Oberentfelden noch die Teams Diepoldsau II, Rebstein und Elgg II, welche die Plätze in der NLB-Schlussrangliste unter sich ausmachten.

Gegen die späteren NLB-Meisterinnen aus Diepoldsau war nichts zu holen (0:3), aber gegen die favorisierten Rebsteinerinnen (2:1) und die zweite Equipe aus Elgg (2:1) konnten die Oberentfelderinnen zwei Siege feiern. «Wir haben in dieser Saison gute Ansätze gezeigt, um in der Nationalliga B mithalten zu können. Wir sind also auf einem guten Weg. Vor allem dann, wenn unsere jungen Spielerinnen weiterhin fleissig trainieren und dranbleiben», sagt Sabrina Siegenthaler.



Personelle Wechsel

Im Hinblick auf die kommende Feldsaison, in der die Oberentfelderinnen ebenfalls in der zweithöchsten Spielklasse auflaufen werden, wird es einige personelle Veränderungen geben. Angreiferin Evelyne Walker wird nicht mehr mittun, dafür kehrt Zuspielerin Ellen Schläpfer wieder zurück zum Team. Die jungen Spielerinnen werden weiterhin mit dabei sein. «Wir möchten auch in der Feldsaison nochmals einen Schritt nach vorne machen und uns in der Nationalliga B endgültig etablieren », sagt Sabrina Siegenthaler. Dies nachdem sich das Team in der letzten Feldsaison auf dem vorletzten Rang klassiert hatte.