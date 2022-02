Nissan kündigt neuen Kompakt-EV an | Der Landanzeiger

Europa spielt eine Schlüsselrolle bei der Elektrifizierungsstrategie des Konzerns im Rahmen der jüngst vorgestellten Unternehmensvision Nissan Ambition 2030. Diese Strategie gewinnt schon jetzt an Dynamik, denn die Markteinführung neuer Modelle und Antriebstechnologien steht an, darunter der neue Nissan Ariya, ein neuer EV-Crossover und die einzigartige e-POWER-Technologie von Nissan, die im neuen Qashqai und X-Trail zum Einsatz kommt.



Mit dem völlig neuen Kompakt-EV baut Nissan das künftige Portfolio weiter aus. Das heute als Teil des neuen Fahrplans «Allianz 2030» angekündigte Produkt wird von Nissan designt und von Renault auf der CMF B-EV-Plattform der Allianz entwickelt und gefertigt. Diese Plattform ermöglicht es den Unternehmen, das einzigartige Styling ihrer jeweiligen Produkte beizubehalten, wie der Ausblick auf das neue Fahrzeug beweist.



«Dieses völlig neue Modell wird von Nissan entworfen und von Renault auf der Grundlage unserer neuen gemeinsamen Plattform entwickelt und hergestellt. So können wir unsere Allianz Assets optimal nutzen und gleichzeitig den Nissan Charakter beibehalten», bestätigt Nissan Chief Operating Officer Ashwani Gupta. «Dies ist ein grossartiges Beispiel für den Ansatz der Allianz zur ‹cleveren Differenzierung›. Ich bin sicher, dass dieses neue Modell als Nachfolger unseres kultigen Micra unsere Kunden in Europa weiter begeistern wird.»



Das neue kompakte Elektrofahrzeug wurde heute im Rahmen der «Alliance 2030» angekündigt, einer gemeinsamen Roadmap von Renault, Nissan und Mitsubishi Motors, die sich auf Elektrofahrzeuge und vernetzte Mobilität konzentriert. Es ergänzt das Portfolio der von Renault in Frankreich gefertigten Nissan Fahrzeuge, zu denen auch das Nutzfahrzeug-Lineup gehört, insbesondere der neue Nissan Townstar, der den wegweisenden e-NV200 als reinen Elektro-Kompaktvan ablöst.



Weitere Produktinformationen zu dem neuen Kompakt-EV, einschliesslich der Namensgebung, des Zeitplans für die Markteinführung und technischer Details, werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.