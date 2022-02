Toyota steigert 2021 die Verkäufe | Der Landanzeiger

Toyota Motor Europe (TME) meldet für 2021 Totalverkäufe von 1’076’300 Toyota und Lexus Fahrzeugen und übertrifft damit erneut den Gesamtmarkt, der infolge der Pandemie und von Lieferengpässen bei Halbleiter-Chips auf dem Niveau des Vorjahres stagnierte. Dementsprechend stieg der Marktanteil von TME um 0,4 Prozentpunkte auf 6,4%, ein neuer Rekord und ein Anstieg um 1,4 Prozentpunkte seit 2018. Damit erreichte die Marke Toyota zum ersten Mal den zweiten Platz unter den meistverkauften Personenwagen-Marken in Europa.

Ein entscheidender Faktor dieses Erfolgs war die starke Nachfrage nach den emissionsarmen Modellen – Hybride, Plug-in Hybride, Batterie-elektrische und Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Die Hybridverkäufe von TME, 623’777 Fahrzeuge, +19% gegenüber dem Vorjahr, repräsentieren 58% im gesamteuropäischen Modellmix, in Westeuropa allein 70%.«Wir freuen uns über eine erneut starke Jahresleistung, umso mehr in Anbetracht der Zulieferschwierigkeiten, denen die ganze Automobilindustrie ausgesetzt war. Wir danken unseren Kunden für ihre Loyalität und ihr Vertrauen. Die fortgesetzt starke Nachfrage bestätigt unsere Strategie der laufenden Angebotserweiterung von emissionsarmen und emissionsfreien elektrifizierten Fahrzeugen. Unser Produkte- und Antriebsmix hat TME in die Lage versetzt, 2021 die CO2-Ziele in der EU und im UK zu erreichen – und wir werden das auch künftig realisieren auf unserem Weg zur Klimaneutralität », erklärt Matt Harrison, President & CEO Toyota Motor Europe.

Toyota steigerte 2021 seinen Anteil im Markt um 0,6 Prozentpunkte auf 6,3%, bei einem um 9% grösseren Verkaufsvolumen von 1’003’859 Fahrzeugen. Die Bestseller Corolla, Yaris und RAV4 machten 55% des Volumens aus. Die Hybridmodelle repräsentierten in den Gesamtverkäufen 58% (+5,0 Prozentpunkte), in Westeuropa allein 69% (+6,0 Prozentpunkte).



Verkäufe Toyota in der Schweiz

Toyota gehört im vergangenen Jahr zu den klaren Gewinnern im nationalen Markt und erreicht bei den Stückzahlen die Top 3 aller Volumenmarken. Mit einer Absatzsteigerung von 20,8% und insgesamt 10’611 verkauften Fahrzeugen konnte der Marktanteil um 0,7% auf 4,4% gesteigert werden. Der Toyota Yaris war im Jahr 2021 der Star der Modellpalette und zweimal Spitzenreiter bei den meistverkauften Autos in einem Monat. In der Jahresrangliste bedeutet dies den hervorragenden Rang 8 mit 3’410 verkauften Einheiten und zudem Rang 1 im Kleinwagensegement. Auch bei den Nutzfahrzeugen konnte Toyota im Jahr 2021 starke Erfolge feiern. Mit einem Volumenanstieg von 26,3% (Total 1212 Stk.) und einem Marktanteil von 4,1% (+0,7%) platziert sich Toyota in den Top 10. Dieses hervorragende Ergebnis ist unter anderem auf die Einführung der 10 Jahres-Garantie zurückzuführen, welche von den Kunden sehr geschätzt wird.