Fussballer und Turner tun Gutes | Der Landanzeiger

Die zweite Mannschaft des FC Kölliken sammelte an ihrem Weihnachtsanlass zu Gunsten des Sportvereins für Personen mit Handicap. Jan Buchser und Noah Liuzzi überbrachten das schöne Ergebnis der Kölliker Plusportlerin Michaela Gasser, welche ein Auge darauf haben wird, dass das Geld auch richtig eingesetzt wird. Auch an der Generalversammlung des Gränichen STV wurde gesammelt und die jungen Sportlerinnen und Sportler zeigten sich ebenfalls sehr grosszügig. So kam ein grosser Betrag zusammen, welcher zu Gunsten der Aargauer Meisterschaft Polysport zugutekommen soll. Diese wird nach zweimaligem Verschieben nun hoffentlich am 27. August auf den Gränicher Sportanlagen über die Bühne gehen. Martin Hunziker, PluSportler und Teil des Teams, welches am Eidg. Turnfest in Aarau den Sieg erlangen konnte, freute sich sichtlich, das dicke Couvert aus den Händen der Präsidentin des Gränichen STV, Daniela Widmer, entgegennehmen zu dürfen. PluSport Region Aarau, der Organisator der Aargauer Meisterschaft im August freut sich auch sehr über die Zusage zur tatkräftigen Unterstützung des Gränichen STV am ganz speziellen Sportanlass im Spätsommer.

PluSport Region Aarau bietet jeder Art beeinträchtigten Personen die Möglichkeit, sich in den Lektionen Polysport, Wassersport und Klettern fit zu halten, aber auch soziale Kontakte ausserhalb ihres alltäglichen Umfeldes zu pflegen. Zudem können die Angebote von PluSport Schweiz (Sportcamps, Kurse, etc.) genutzt werden und am normalerweise jahrlich staffindenden Schweizerischen PluSporttag in Magglingen treffen sich die Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Schweiz zum gemeinsamen Wettkampf, Spass und Plausch.

Daniela Widmer, Präsidentin des STV Gränichen überreicht PluSportler Martin Hunziker die Spende zu Gunsten der Aargauer Meisterschaft Polysport in Gränichen.