Suzuki präsentiert den neuen S-Cross | Der Landanzeiger

Der schwarze Kühlergrill sowie die LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten verleihen dem S-Cross ein dynamisches und kraftvolles Erscheinungsbild. Die eckigen Radkästen vorne und hinten sowie die markanten silbernen Zierleisten an Front und Heck unterstreichen den aggressiven SUV-Charakter des neuen S-Cross. Im geräumigen Fahrgastraum finden fünf Erwachsene bequem Platz, während der vielseitig nutzbare, 430 Liter fassende Laderaum eine Vielzahl von Outdoor- und Freizeitaktivitäten unterstützt. Das Panorama-Schiebedach und der hochwertig ausgestattete Innenraum machen das Fahrerlebnis noch angenehmer. Der drehmomentstarke 1,4-Liter-Boosterjet- Turbomotor mit Direkteinspritzung bildet in Verbindung mit dem 48V Mild-Hybrid-System einen effizienten und kraftvollen Antrieb. Das Allradsystem «Allgrip Select», ein Audiosystem mit 9-Zoll-Display und eine Vielzahl fortschrittlicher Sicherheitstechnologien sorgen für ein vollwertiges SUV-Erlebnis. Schon auf den ersten Blick ist der neue S-Cross als robustes SUV erkennbar. Die Liebe zum Detail im Aussen- und Innendesign verleiht dem Fahrzeug einen markanten SUV-Charakter und eine stilvolle Ausstrahlung.



Markantes SUV-Design

Der erste Eindruck entsteht durch das imposante Aussehen des schwarzen Kühlergrills, der über eine Chromleiste mit eingearbeitetem Emblem verfügt. Silberne Verzierungen an Front und Heck machen den neuen S-Cross unverkennbar zu einem aggressiv wirkenden SUV. LED-Scheinwerfer vorne und hinten werten die Optik auf; in der muskulösen und lebendigen Seitenansicht sorgen die eckigen Radhäuser für ein souveränes Erscheinungsbild. Der neue S-Cross ist aussen robust, aber innen gut ausgestattet und verbindet ein Gefühl von Abenteuer mit hohem Komfort. Die grosse Frontscheibe und das Panoramadach tragen zum grosszügigen und angenehmen Raumgefühl bei. Die ergonomischen Sitze weisen in der Mitte ein gewebtes Muster aus Kunstleder auf und betonen damit den SUV-Charakter des Fahrzeugs. Das Cockpitdesign ist mutig und fortschrittlich. Die breite Instrumententafel ist dreidimensional gestaltet und vermittelt einen starken, hochwertigen Eindruck. Die technische Anmutung des Innenraums verstärken Annehmlichkeiten wie das Audiosystem mit 9-Zoll-Display, das kabellose Smartphone-Konnektivität bietet und Fahrzeuginformationen anzeigt, sowie der «Allgrip Select» Drehregler auf der Tunnelkonsole. Von dem geräumigen Innenraum bis zum flexiblen Laderaum: Der neue S-Cross ist darauf ausgelegt, viele unterschiedliche Bedürfnisse von SUV-Fahrern zu erfüllen.



Funktionale Vielseitigkeit

Der neue S-Cross bietet Platz für fünf Erwachsene und darüber hinaus viel Raum. Der Sitzkomfort für die vorderen Passagiere geht nicht zu Lasten des Komforts der Passagiere auf der Rückbank; diese können sogar die Rückenlehne verstellen, um eine noch entspanntere Sitzposition einzunehmen. Viel Stauraum und zahlreiche Annehmlichkeiten sorgen dafür, dass alle Bedürfnisse der Passagiere erfüllt werden. Dank der im Verhältnis 60:40 geteilten Rücksitze und des mehrfach verstellbaren Kofferraumbodens kann im grosszügigen Gepäckraum mit 430 Litern Volumen (gemessen nach VDAMethode) eine Vielzahl von Gegenständen untergebracht werden. Unabhängig vom Reiseziel oder den Freizeitplänen bietet der neue S-Cross genügend Platz und Komfort, um fünf Erwachsene und alles, was sie brauchen, stilvoll dorthin zu bringen. Die doppelten Glasschiebeelemente des Panorama-Glasdachs sorgen für eine besonders grosse Öffnung, die die Passagiere von jedem Sitzplatz aus geniessen können. Bei geschlossenem Dach haben die Glasscheiben eine Gesamtlänge von einem Meter.