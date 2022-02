Zusammenarbeit ist gut angelaufen | Der Landanzeiger

Der Gemeinderat Schöftland hat bereits am 14. Dezember 2021 über die Neuverteilung der Ressorts, mit Gültigkeit per 1. Januar 2022, öffentlich informiert. An der Gemeinderatssitzung vom 10. Januar 2022 tagte der Gemeinderat erstmals in neuer Zusammensetzung sowie in der für die Amtsperiode 2022 bis 2025 festgelegte Organisation. Nach rund einem Monat darf festgehalten und kommuniziert werden, dass die Zusammenarbeit gut angelaufen ist, und die einzelnen Zahnräder schon früh gewinnbringend ineinandergreifen. Anlässlich der per Ende März 2022 anstehenden Klausurtagung werden Gespräche zu strategisch wichtigen Geschäften und somit der Entwicklung der Gemeinde Schöftland weiter vertieft.



Als einige wichtige Themenfelder, welche im Jahr 2022 die volle Aufmerksamkeit des Gemeinderates beanspruchen werden, können die Raum planung, das Bauwesen und die Nutzungsplanung der gemeindeigenen Liegenschaften, aber auch die Weiterführung der bereits laufenden Digitalisierung im Bereich der Verwaltung, die Begleitung des neu organisierten Forstbetriebes Suhrental-Ruedertal, oder auch die Belange der Schule im Bereich der neu organisierten Führungsstrukturen, u.v.m., genannt werden.



Der Gemeinderat nutzt die Gelegenheit um der Bevölkerung, den Mitgliedern von Kommissionen und Arbeitsgruppen sowie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde seinen besten Dank für das entgegengebrachte Vertrauen, deren Einsatz und die Unterstützung zu entrichten. Er freut sich, auf eine weiterhin angenehme und fruchtbare Zusammenarbeit.