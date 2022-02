Chronische Nackenschmerzen – Ein Fallbeispiel mit der Methode Radloff | Der Landanzeiger

Wer kennt es nicht? Der Nacken zieht, spannt und schmerzt. Jede Bewegung des Kopfes ist mühsam und teilweise gesellen sich noch Kopfschmerzen dazu. Die Lebensqualität leidet entsprechend. Von chronischen Nackenverspannungen sind heutzutage viele Menschen betroffen. Das muss nicht sein.

Seit Oktober 2019 befindet sich in Schönenwerd das Kompetenzzentrum der komplementärtherapeutischen Methode Akupunktur Massage nach Radloff. Dort werden einerseits Klienten nach diesem Konzept behandelt. Andererseits werden Therapeuten in der Methode APM Radloff mit Herzblut und Kompetenz ausgebildet. Zum Team gehören unter anderem Sarah Balsiger, welche ursprünglich Sport- und Gesundheitswissenschaften studiert hat te, und Fabian Steiger, dessen Leidenschaft die Kampfkunst ist.

Sie kennen diese Methode noch nicht? Im folgenden Interview berichten die von chronischen Nackenschmerzen betroffene M. Hächler und ihr Therapeut Fabian Steiger.

Welche Beschwerden hatten Sie?

M. Hächler: Ich hatte über viele Jahre Schmerzen im unteren Rücken. Vor einem halben Jahr kamen starke Nackenschmerzen dazu. Die Ärzte sagten mir, dass die Nackenbeschwerden durch Arthrose der Halswirbelsäule verursacht werden und man nichts machen könne. Die einzige Möglichkeit seien Cortison-Injektionen.

Fabian Steiger: Bei Frau Hächler verspannte sich die Nackenmuskulatur durch Blockaden in der Wirbelsäule. Aus Sicht der APM nach Radloff bildet ein blockiertes Gelenk eine Staumauer, welche den Energiefluss stört. Man spricht von einem energetischen Füllezustand. Dieser erzeugte die Verspannungen im Nacken. Ziel war es also, die Flussbedingungen wieder herzustellen und die blockierten Gelenke zu lösen.

Was haben Sie bisher gegen die Schmerzen unternommen?

M. Hächler: Ich behandelte mich selbst mit schmerzlindernden Salben und Tabletten. Zudem besuchte ich mehrere Ärzte, welche ein Röntgenbild und daraufhin ein CT erstellen liessen. Darauf zeigten sich Abnutzungen in der Halswirbelsäule. Mein Hausarzt verordnete mir Physiotherapie. Neben der Elektrotherapie wurde ich auch lokal massiert. Mein Nacken wurde danach deutlich schlechter, was mich dazu bewegte keine weitere Therapie zu machen.

Fabian Steiger: Oftmals wird am Ort der Beschwerde auf der verspannten Muskulatur behandelt. Das ist dann langfristig sinnvoll, wenn sich der Ort der Beschwerde in einem energetischen Mangelzustand befindet. Die manuellen Reize können diesen Mangel dann ausgleichen. Wenn sich aber beispielsweise durch blockierte Gelenke der Wirbelsäule eine energetische Fülle gebildet hat, wird das Symptom sich durch die lokale Behandlung bestenfalls kurzfristig verändern. Im Konzept der APM Radloff gilt es individuell herauszufinden, wo im Körper die Energie fehlt bzw. wo zu viel Energie vorhanden ist. Durch die Verlagerung der Energie wird die muskuläre Spannung gesenkt, sodass ein schmerzfreies Lösen der Gelenke ermöglicht wird und dadurch eine Entspannung der Muskulatur stattfindet.

Welche Erwartungen hatten Sie vor der APM?

M. Hächler: Ich dachte mir zuerst: Es kann ja nur besser werden. Mein Sohn hat beruflich mit Peter Jeker (Anm. Leitung Kompetenzzentrum APM Radloff) zu tun. Er ermutigte mich diese Therapiemethode auszuprobieren. Ich kannte die APM Radloff noch nicht. Herr Steiger teilte mir mit, dass wir nach vier Behandlungen gemeinsam den Therapieverlauf auswerten und, falls keine Erfolge erzielt würden, die Therapie abbrechen. Das hat mich überzeugt.

Fabian Steiger: Meist ist es für die Klienten ein grosser Schritt, weg von schulmedizinischen hin zu komplementärtherapeutischen Methoden zu wechseln. Das Kompetenzzentrum APM Radloff sieht die schulmedizinischen Disziplinen nicht als Konkurrenz. Vielmehr wünschen wir uns ein Miteinander, um dem Klienten die bestmögliche Behandlung zu bieten. Im Konzept Radloff werden in der Regel vier Behandlungen geplant, um festzustellen, ob mit dieser Methode Einfluss auf die Beschwerden genommen werden kann und ob die gewählte Therapeutin / der gewählte Therapeut zu Ihnen passt.

Wie geht es Ihnen heute?

M. Hächler: Es geht mir sehr gut. Schon nach wenigen Behandlungen wurden die Beschwerden besser. Meine Schmerzen sind weg und meine Verdauung hat sich reguliert. Ich fühle mich allgemein leichter und mein Nacken ist praktisch beschwerdefrei. Gelegentlich ist ein leichtes Ziehen spürbar. Deshalb habe ich nochmals zwei Termine bei Herrn Steiger vereinbart. Ich kann die APM Radloff jedem bestens empfehlen.

Fabian Steiger: Dieses Behandlungsbeispiel zeigt, dass der Mensch direkt auf gesetzte Reize reagiert. Es ist möglich, schmerzfrei und trotzdem erfolgreich zu behandeln. Die individuelle und ganzheitliche Betrachtungsweise, sowie die Kombination von Manualtherapie und dem Wissen der chinesischen Medizin, ist nach unserer Meinung der Schlüssel zum Erfolg.