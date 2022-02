Derbysieg nach Re-Start | Der Landanzeiger

Nach dem achtwöchigen Saisonunterbruch setzte das Fanionteam des Team Aarau im Derby auswärts gegen Aargau United seine Siegesserie fort. Dies gelang in einer spannenden und sehr gefälligen Zweitligapartie knapp, aber nicht unverdient. Florian Kull sorgte auf Zuspiel von Peter Byland 4 Minuten vor Schluss für die Entscheidung. In der Schlussrunde der Quali treffen die Adler am Samstag, 19. Februar in Buchs auf den UHC Obersiggenthal, ehe am Sonntag, 6. März, um 19 Uhr in der Schachenhalle die Playoffs starten. Während den Herren 1 die schönste Zeit des Jahres bevorsteht, verabschiedeten sich die Junioren U21 mit einer 3:9-Niederlage auswärts gegen Ad Astra Sarnen definitiv aus dem Playoffrennen. Alles andere als erfreulich endete die Saison für die Damen 1. Das letzte Spiel wurde wegen Rückzugs ihrer Gegnerinnen nicht gespielt, eine Aufholjagd damit verunmöglicht. Die Junioren U16 feierten gegen Mutschellen (6:3) den 9. Sieg im 13. Spiel.