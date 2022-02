Schickes, französisches Coupé | Der Landanzeiger

Ein SUV als Coupé ist immer so eine Sache – die einen lieben die Spezies, weil sportlich-kraftvoll im Look; die anderen halten sie für etwas protzig. Optisch ist der Arkana R.S Line auf jeden Fall ein Hingucker. Mit den Renault typischen Front-Led-Scheinwerfer, dem sportlichen Kühlergrill und den grossen Lufteinlässen, die freilich einen kosmetischen Nutzen haben, wirkt der Arkana im Rückspiegel angriffslustig. Die Verbundenheit zum Motorsport ist sicht- und fühlbar. Bei näherer Betrachtung stellt man fest, dass der Franzose kürzer ist als andere SUV Coupès. Das ist freilich kein Grund zur Panik. Platz für sich, seine Mitfahrer und alle sieben Sinne und Sachen ist da jederzeit problemlos gegeben. Doch mehr dazu später. Der Arkana präsentiert sich in der R.S.-Line auf spezifischen 18-Zoll-Felgen mit roten Akzenten, welche die Sportlichkeit unterstreichen. Ein Detail aus der Abteilung Geschmackssache, aber definitiv keck. Das Hinterteil mit der durchgezogenen Heckleuchte ist quasi die Schokoladenseite. Manche mögen eventuell monieren, dass die Backside ohne die beiden riesigen, chromfarbenen Fake- Endrohrblenden, die mehr Leistung versprechen als der Beau letztlich abliefert, perfekt wäre. Andere finden just dieses Showteil apart und auserlesen.



Keine leeren Versprechen

Apropos Leistung: Der Testwagen wird vom Renault E-Tech 145 Hybrid Motor befeuert und der leistet total 143 PS. Für die Innenstadtrally und das gemütliche Cruisen reicht diese Performance allemal, auch weil der Elektromotor der vom Benziner aufgeladen wird und 49 PS zur Gesamtleistung beisteuert, gut und sinnvoll unterstützt. Wer indes gerne zügig mit viel «élan» unterwegs ist oder auf einer Landstrasse die Konkurrenz massenweise überrunden will, muss sich bei diesem Arkane ein bisschen zurückhalten. Die Stärken des Coupè-SUV liegen in der Stadt, Agglomeration und auf der Mittel- und Langsrecke. Das vom Hersteller versprochene 80% elektrische Fahren bis maximal 75 km/h ist kein leeres Versprechen. Der Benzinmotor dient in dem Fall nur noch zum Laden des Elektroaggregats.