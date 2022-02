elfar fährt seit 15 Jahren elektrisch | Der Landanzeiger

Die elfar GmbH ist seit 15 Jahren spezialisiert auf elektrisch betriebene Ein-, Zwei-, Drei- und Vierräder. Am Samstag wird das Jubiläum gefeiert. Nebst einem Grillfest und weiteren Überraschungen werden die wichtigsten elfar-Lieferanten wie Flyer, Wheeler und weitere vor Ort sein und ihre aktuellen Modelle präsentieren.

Jonas und Ria Moser sowie das gesamte elfar-Team haben Grund zur Freude: 15 Jahre elfar dürfen am kommenden Samstag den ganzen Tag hindurch gefeiert werden (siehe Infokasten).

Als die Mosers am 20. Februar 2007 die elfar GmbH gegründet haben, ahnten sie wohl nicht, dass 15 Jahre später die Produktepalette an Elektrofahrzeugen so gross sein würde; was sich auch in ihrem Geschäft zeigt, das die ganzen Entwicklungen hautnah miterlebt hat. Beim elfar-Start gab es noch keine E-Bikes, auch keine E-Roller und erst recht keine E-Töffs. Die elfar startete 2007 in der heimischen Garage mit fünf Elektrovelos als erste Verkaufsprodukte. Weil die elfar GmbH damals schon voll auf Elektromobilität setzte, kann sie heute so viel Erfahrung aufweisen wie kaum ein anderer.

1998 mit dem Twike in die Flitterwochen

Eigentlich beginnt die Geschichte von elfar neun Jahre vor ihrer Gründung, im Jahr 1998: «Für unsere Flitterwochen kauften meine Frau und ich ein Twike», erklärt Jonas Moser. Dabei blieb es nicht. Als die junge Familie ab dem Jahr 2001 mit Sohn Silas Zuwachs erhielt und später Leo und Sina dazukamen, wuchs auch die familiäre Elektro- Fahrzeugflotte auf bis zu acht Fahrzeuge an. Darunter waren, so erzählt Jonas Moser, futuristische Gefährte wie ein Renault Kangoo oder der legendäre Easy Glider.

Viel Kompetenz

Der Fachbetrieb für elektrische Mobilität hat sich in 15 Jahren zu einem Kompetenzzentrum entwickelt und bietet eine fundierte Beratung, Verkauf und Werkstatt an – vom elektrisch betriebenen Einrad bis zum Vierrad. «Besonders stolz sind wir darauf, dass die elfar seit Jahren die Berufsbildungserlaubnis hat und somit auch Lehrlinge ausbilden darf», betont Jonas Moser. Zudem stellt er in seinem Betrieb auch Fachkräfte mit Migrationshintergrund ein. Der gelernte Stromer absolvierte die Technikerschule und wurde zum Elektroingenieur. Den Fähigkeiten eines Fahrradmechanikers eignete er sich nach und nach per «learning by doing» in der elfar-Werkstatt selber an.

Schneller als die Feuerwehr

Dass die elfar seit 2010 im ehemaligen Feuerwehrmagazin untergebracht ist, das scheint irgendwie passend. Wer in der Freizeit E-Bike fährt, dem eilt es meistens nicht sehr; wer aber per E-Bike zur Arbeit pendelt, ist froh um viel Power und Geschwindigkeit. Richtig schnell und sogar noch schneller als die Feuerwehr sind bei elfar die E-Töffs: «Der schnellste schafft 200 km/h», erklärt Jonas Moser.

Grösste Auswahl schweizweit

Das Fachgeschäft bietet seit Beginn ausschliesslich Elektrofahrzeuge an. Gemäss der NZZ hat die Unterentfelder Firma die grösste Auswahl an Elektrofahrzeugen schweizweit: Ihr Sortiment umfasst E-Bike, E-Mofa, Mobility E-Scooter, E-Motorrad (bis zu 200 km/h!) und weitere E-Fahrzeuge.

Die neuste Marke im elfar-Sortiment ist Kristall. Deren E-Bikes werden sogar im Aargau endgefertigt, wie Jonas Moser erklärt. «Hier stimmen die Qualität und vor allem die Verfügbarkeit.» Ein wichtiger Punkt. Denn wer heute ein neues E-Bike direkt beim Hersteller bestellt, muss je nach Marke mit monatelangen Wartefristen rechnen. Anders bei elfar: dank ihres grossen Lagers sind ständig über 100 E-Bikes von guter Qualität und über 50 E-Roller erhältlich. Wer am Samstag am Jubiläums- Event fündig wird und sich für ein neues E-Fahrzeug entscheiden kann, erhält darüber hinaus noch ein Jubiläums-Geschenk.

elfar feiert

Am Samstag, 26. Februar werde 15 Jahre elfar den ganzen Tag durch während den normalen Öffnungszeiten von 9.00 bis 16.00 Uhr gefeiert.

Das sind die Highlights:

Grillfest: Essen vom Grill und Getränke

Händlermarkt: Folgende Markenvertreter präsentieren ihre aktuellen Modelle: Kristall, Flyer, Wheeler, E-Fati, Malaguti und Niu (E-Roller)

Besonderes: Beim Kauf eines E-Bikes oder E-Rollers gibt es ein Geschenk