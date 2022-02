Macht Eindruck: der neue T-Roc | Der Landanzeiger

Mit seinem geschärften Exterieur- Design, dem neuen Qualitäts- und Designniveau im Innenraum und den aufgewerteten Technikfeatures tritt der neue T-Roc selbstbewusst auf und unterstreicht seine starke Persönlichkeit. Das Innere des T-Roc empfängt Sie mit einer hochwertigen Ausstattung. Ein softes Armaturenbrett mit Ziernaht veredelt die wertige Haptik des digitalisierten Cockpits. Klassische Knöpfe sind hier modernen, touch-sensiblen Oberflächen gewichen – auch am Sport-Multifunktionslenkrad, das für die Ausstattungslinie R-Line serienmässig ist. Zu der neuen Wertigkeit im Innenraum passen auch die Sitze: zum Beispiel in der Ausstattungsline Style mit hochwertigen und optisch ansprechenden Bezügen in Artvelours. Wenn Sie es noch gemütlicher möchten, entscheiden Sie sich für die neu gestalteten Ledersitze mit elektrischer 14-Wege-Einstellung und Sitzheizung.



Selbstbewusste Ausstrahlung

Von vorn bis hinten begeistert der neue T-Roc mit seinem neu gestalteten Lichtdesign: Schon von Weitem fallen die charakteristischen LED-Tageslichtscheinwerfer und moderne, abgedunkelte Rückleuchten ins Auge. Optional verleiht das illuminierte Kühlerschutzgitter der markanten Front eine besondere Ausstrahlung. Zwei weitere Highlights: die Ambientebeleuchtung vorn im Innenraum und eine Logoprojektion mit SUV-Signatur, die den Einstieg beim Öffnen der vorderen Türen effektvoll beleuchtet. Für einen modernen Abschluss sorgen die dunkelroten Rückleuchten optional mit dynamischem Blinklicht, bei dem ein animiertes Lichtband die Richtung anzeigt.



Hier dreht sich alles um Sie

Mit dem Multifunktionslenkrad steuern Sie nicht nur den neuen T-Roc, sondern auch Radio, Mediaplayer, Sprachsteuerung, Telefon und die Ansicht des Kombiinstruments Digital Cockpit. Im T-Roc Life und Style ist es auf Wunsch beheizbar und sorgt mit edlem Lederbezug für ein exklusives Ambiente. Und wenn Sie sich für den T-Roc R-Line entscheiden, erwartet Sie das optional beheizbare Sport Multifunktionslenkrad inklusive Touchfunktion.



Das Wesentliche im Blick: die Fahrbahn

Das serienmässige Digital Cockpit fasst alle für Sie relevanten Informationen im neuen T-Roc auf einem 20,3 cm (8 Zoll) grossen Farbdisplay mit ansprechenden Grafiken zusammen. So können sie während der Fahrt über das per Multiunktionslenkrad bedienbare Kombiinstrument bequem auf Funktionen wie Audio, Telefonie oder Assistenzsysteme zugreifen. Optional können Sie Ihren T-Roc auch mit dem Digital Cockpit Pro 3 ausstatten. Mit einem 26,04 cm (10,25 Zoll) grossen, hochauflösenden Display bietet es ihnen vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration und zusätzliche Anzeigen, wie zum Beispiel die Darstellung der Navigationskarte direkt hinter dem Lenkrad.