Hoher Besuch in der Primarschule | Der Landanzeiger

Landammann Alex Hürzeler besuchte die Primarschule Schlossrued zusammen mit dem Leiter der Abteilung Volksschule des Kantons Aargau Christian Aeberli.

22.2.22 – Dieses Datum wird der Schule Schlossrued nicht nur als Palindrom in guter Erinnerung bleiben: Landammann Alex Hürzeler und Christian Aeberli, Leiter Abteilung Volksschule, folgten der Einladung der Schulleiterin Aline Bolliger und statteten der Primarschule Schlossrued einen Besuch ab. Das Ziel der jährlichen Schulbesuche des Regierungsrates ist es, den Kontakt zu den Schulen im Kanton Aargau zu fördern und einen Einblick in den Schulalltag zu gewinnen. Ebenso soll der Austausch von Freuden und Sorgen gepflegt werden.

Zu Beginn fand ein reger Austausch mit einer Vertretung des Gemeinderats, der Schulleitung und einigen Lehrpersonen statt. Es gab in den letzten Jahren und Monaten einige Themen, welche die Schullandschaft nachhaltig geprägt haben: Neue Ressourcierung der Volksschule, neuer Aargauer Lehrplan, Coronapandemie oder neue Führungsstrukturen.

Die meiste Zeit verbrachte der Besuch aber in den Klassenzimmern. Alex Hürzeler und Christian Aeberli genossen den Kontakt zu den Kindern sichtlich, setzten sich auch bei Gruppenarbeiten dazu und waren stets im Gespräch mit den Kindern. Besonders spannend war der Einblick in den IT-Unterricht, wo Kinder ihren Blue-Bot programmierten, an ihrem Pflanzenpadlet arbeiteten oder eine Präsentation mit Canva vorbereiteten.

Als Abschluss durften alle Anwesenden in die Welt des Kindergartens eintauchen. Für Christian Aeberli war der Besuch in Schlossrued einer seiner letzten Amtshandlungen. Nach 16 Jahren als Leiter der Aargauer Schulen feierte er am Montag dieser Woche seinen 65. Geburtstag und ging in Pension.

Der Gemeinderat und die Schule Schlossrued bedanken sich herzlich bei Alex Hürzeler und Christian Aeberli für den anregenden Austausch, das Interesse und den Besuch in Schlossrued.