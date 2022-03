Mit Clowns, Bratwurst und vielen Gästen | Der Landanzeiger

Seit exakt 15 Jahren ist die elfar GmbH Spezialistin in Sachen Elektromobilität. Am Samstag wurde dieses Jubiläum im grossen Rahmen gefeiert. Das elfar-Team rund um Jonas und Ria Moser durfte die Glückwünsche vieler Gäste, Freunde und Stammkunden entgegennehmen und zusammen mit ihnen den Firmengeburtstag feiern.

Getreu ihrem Firmenmotto «Wir fahren elektrisch» präsentierte die elfar am Samstag beim Jubiläum ihre beeindruckende Palette an elektrisch betriebenen Ein-, Zwei-, Drei- und Vierrädern. Zu Gast waren auch treue elfar-Lieferanten wie Flyer, Niu, Abus, My Esel, Malaguti und E-Fati, die ihre neusten Modelle auf dem Platz vor dem ehemaligen Feuerwehrmagazin, wo die elfar seit zehn Jahren daheim ist, nicht nur präsentierten, sie konnten auch gleich Probe gefahren werden. So verwandelte sich der grosse Vorplatz in einen lebhaften Marktstand. Dazu passend sorgte das Clown-Duo «The Artbeat» mit ihrer erfrischenden Situationskomik für gute Laune.

«Herzlich willkommen zum elfar-Jubiläum», die Clown-Pantomime sorgte für gute Laune. Eine Bratwurst vom Grill durfte am Jubiläumsfest nicht fehlen. Einer von vielen «Hinguckern» waren die E-Bikes der Marke «My Esel» aus Österreich mit einem Rahmen aus Holz.

Beim elfar-Jubiläum ebenfalls nicht fehlen durfte eine feine Bratwurst vom Grill, fachmännisch zubereitet vom elfar-Mitarbeiter Anzor. Irgendwann nach dem Mittag war die Familie Moser dann komplett anwesend: Die Eltern von Jonas Moser waren da und auch die drei Kinder von Jonas und Ria Moser. Sohn Leo Moser ist als Leiter der elfar-Werkstatt eigentlich immer da. «Momentan bin ich in der Grenadier-RS in Isone, die dauert noch bis Ende Juni», sagt der Werkstattchef, der am Samstag im Tessin um vier Uhr aufstand, pünktlich vor neun Uhr am Fest als Helfer eintraf und später auch seine Schwester Sina und seinen Bruder Silas wiedersah. So war das Firmenjubiläum auch ein Familienfest.

«Genau so haben wir uns das Fest vorgestellt », freuten sich Ria und Jonas Moser, «einzig die kalte Bise war manchmal etwas unangenehm.»

Der elfar-Vorplatz glich einem grossen Marktstand.

Die Mosers waren Pioniere, als sie vor 15 Jahren die elfar in der heimischen Garage gegründet haben. Das Besondere: elfar verkauft seit ihrem Start ausschliesslich elektrisch betriebene Fahrzeuge. Dies ist der Unterschied zu anderen, traditionellen Zweiradgeschäften. Seit 15 Jahren ist elfar unter Strom und immer offen für Neues. Ihr neustes Gefährt war am Jubiläum ebenfalls ausgestellt: ein Wohnwagen als Anhänger fürs E-Bike.