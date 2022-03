«Voll parat» für Abenteuer und Alltag | Der Landanzeiger

Wirklich Gutes muss nicht teuer sein – das ist Dacia mehr denn je! Der schön ifizierte Duster bietet alles, was ein Auto in der Gegenwart für ein hippes Publikum mindestens bieten muss. Was nice-to-have ist, muss in dem Fall nicht unbedingt sein oder kann auch in einer schlichteren Ausführung da sein. Insofern kauft man sich heute einen Dacia, weil man einen Dacia will und nicht, weil man sich nichts anderes leisten kann.

Nach zwei Millionen verkaufter Exemplare (s. II. Text) wurde der Volumenmacher attraktivitätsoptimiert sprich einem Facelift unterzogen. Eine neue LED-Lichtsignatur vorn und hinten, ein leicht geänderter Kühlergrill, neue Kopfstützen und Sitzbezüge – mehr nicht. Die Wirkung ist merklich – der in Rumänien produzierte Duster ist optisch voll «en vogue». Ein Schönling sogar, wobei Optik ja immer mit einer Pizza zu tun hat – nicht allen schmeckt alles. Unter dem Anzug gibt es jetzt Voll-LED-Scheinwerfer in Serie. In der gefahrenen Prestige-Ausstattung ist auch ein neues 8-Zoll-Navi, eine Heckkamera, ein Totwinkelwarner, abgedunkelten Scheiben hinten oder eine Klimaautomatik implementiert.

Die längs verschiebbare Armlehne mit üppigem Staufach steigert den Komfort ebenso wie die Knöpfe für Tempomat/ Begrenzer, die sich jetzt intuitiv am Lenkrad und nicht mehr ausgelagert im Cockpit-Raum befinden. Und auch was die Raumausmasse betrifft können alle Plus-Minus-Durchschnittsgrössen beruhigt sein – kein Problem was Schulter-, Bein- und Kopffreiheit angeht. Also nichts, das fundamental fehlen würde.



Flotter Galopp

In der stärksten Benzinvariante bringt der Turbobenzinder jederzeit genug Zug auf die Gummis, um im tempolimitierten Verkehrsumfeld überall locker, ja forsch mitzuhalten. Selbst im sechsten Gang zieht er noch spürbar durch. Der Low-Coaster lässt sich tipptopp handeln, bietet immer ausreichend Komfort und überrascht mit vergleichsweise moderaten Fahrgeräuschen.

Wer mit 4×4 und ausreichend Bodenfreiheit über Stock und Stein kraxeln will, muss (leider) selber schalten. Das kann je nach Verkehrssituation im Zeitalter der Blechlawinen ganz mühsam sein. Freilich ist das bei jeder Marke genau gleich. Das feine, brandneue, automatische Doppelkupplungsgetriebe gibt es nur mit Frontantrieb. Allein, für alle die nicht in der hochalpinen Pampa leben reichen zwei angetriebene Vorderräder in 99 Prozent des meteorologischen Tatbestandes auch.



Gut vernetzt

Um alle digitalen Bedürfnisse abzudecken, sind neu zwei Multimediasysteme erhältlich. Das System Media Display mit seiner intuitiv bedienbaren Oberfläche verfügt über eine Bluetooth- Verbindung, eine kabelgebundene Smartphone-Spiegelung und sechs Lautsprecher. Das System Media Nav ist mit einer integrierten Navigation und einer kabellosen Smartphone-Spiegelung ausgestattet. Beide erlauben Zugriff auf praktische Informationen und sind mit Android Auto und Apple Car- Play kompatibel. Im Fond verfügen die Passagiere über zwei USB-Anschlüsse zum Aufladen von Tablets und Smartphones. Langen und entspannten Reisen steht nichts mehr im Wege – also ab gehts. Die Renault-Tochter hat sich inzwischen zu einer absoluten Trendmarke entwickelt.



