Brockenstube spendete dem Alterszentrum schon 4,734 Millionen | Der Landanzeiger

Die Generalversammlung der Brockenstube konnte dieses Jahr endlich wieder unter normalen Bedingungen im Gasthof Löwen in Gränichen durchgeführt werden. An der Versammlung nahmen 15 Aktivmitglieder und 4 Gäste teil. Der Präsident Kurt Hirt dankte dem Team für die geleistete Arbeit im Jahre 2021. Trotz der zweimonatigen Schliessung der Brockenstube zu Beginn des Jahres 2021 konnte ein guter Jahreserlös von 116’428 Franken erzielt werden.

Im Jahr 2021 wurden dem Alterszentrum 10 neue Pflegebetten im Preis von 52’388 Franken gespendet. Nun hat sich herausgestellt, dass weitere 44 Betten ersetzt werden müssen. Der Grund ist, dass keine Ersatzteile mehr zu den bestehenden alten Betten erhältlich sind. Die Brockenstube hat nun beschlossen, bis 2025 pro Jahr je 10 Pflegebetten im Betrag von 50’000 Franken zu spenden. Neben dieser Spende wurden auch 2250 Franken an gemeinnützige Gränicher Vereine bewilligt. Der Präsident erwähnt, dass die gute Stimmung in der Brockenstube von der Kundschaft wahrgenommen wird und es immer wieder Komplimente für die gute und saubere Präsentation der Artikel gibt.

Die Brockenstube Gränichen wurde am 29. April 1972 gegründet und feiert dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum. Dem Alterszentrum in Gränichen wurden in dieser Zeitspanne insgesamt 4,734 Millionen Franken gespendet. Ebenfalls gingen 65’793 Franken an Gränicher Vereine. Anschliessend an die Generalversammlung wurde den Teilnehmern im Gasthof Löwen ein feines Nachtessen serviert.