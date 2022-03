Der IONIQ 5 ist Schweizer Auto des Jahres 2022 | Der Landanzeiger

Die Jury hat entschieden: Der vollelektrisch angetriebene Hyundai IONIQ 5 lässt ein exklusives Feld an Mitbewerbern hinter sich und gewinnt die Wahl zum Schweizer Auto des Jahres 2022.

Elektromobilität, neu definiert: Das ist in etwa die Abkürzung für all das, was Hyundai mit dem vollelektrisch angetriebenen IONIQ 5 auf die Strasse bringt. Die Jury wählte den Mittelklasse- CUV zum Schweizer Auto des Jahres 2022. Die Spezialistinnen, Spezialisten und Prominenten aus der Welt der Mobilität trafen eine Vorselektion von 15 neuen Elektro-Modellen verschiedenster Klassen und Segmente, die sie in allen Aspekten unter die Lupe nahm, innen und aussen, statisch und dynamisch. Umso höher ist das Resultat für den Hyundai IONIQ 5 einzustufen.

«Es spiegelt den Zeitgeist, dass bei dieser Wahl nur elektrische Fahrzeuge dabei sind. Aber die Modelle in der Endausscheidung waren extrem unterschiedlich – das machte die Wahl sehr schwierig», sagt Jurypräsidentin Monisha Kaltenborn. Statt wie sonst zehn Modelle hatten sich dank Punktgleichheit von sechs Modellen in der Vorauswahl sogar 15 Auto- Neuheiten des Jahres für die Endausscheidung qualifiziert. Mit 15,1 Prozent der Jurystimmen rollte der Hyundai IONIQ 5 als klarer Sieger über die Ziellinie.

Elektromobilität, neu definiert

Die Quadratur dieses Kreises schafft Hyundai mit der neuen Marke IONIQ, die auf der ebenfalls neuen Plattform E-GMP für vollelektrisch angetriebene Fahrzeuge aufbaut.

Als erstes Modell dieser neuen Basis führte Hyundai vor wenigen Monaten den IONIQ 5 ein. Er vereint bereits all das, was die Elektromobilität der Zukunft ausmacht. Das beginnt beim Design, mit dem Hyundai die Emotionen aus dem ersten Serienauto der Marke, dem Hyundai Pony, völlig neu interpretiert und in eine zeitlose Form verwandelt, mit einer emotionalen, ansprechenden Präsenz.

Innen nutzten die Designer die neuen Freiheiten der E-GMP-Plattform und dem flachen Fahrzeugboden. Das Resultat sind eine Beinfreiheit und ein Raumangebot, wie sie ansonsten in der Oberklasse zu finden sind. Sie setzten aber auch konsequent auf nachhaltige, umweltfreundliche Materialien aus recycelten PET-Flaschen, Garnen auf Pflanzenbasis, natürlichem Wollgarn, ökologisch verarbeitetem Leder mit Pflanzenextrakten und Biolack aus Pflanzenextrakten.

Der IONIQ 5 ist mit verschiedenen Elektroantriebskonfigurationen erhältlich, um den Mobilitätsansprüchen jedes Kunden gerecht zu werden, ohne dabei Kompromisse in Sachen Leistung einzugehen. Kunden können zwischen zwei Batteriepaketoptionen – 58 kWh oder 72.6 kWh – und zwei Elektromotor- Layouts – entweder nur mit einem Heckmotor oder sowohl mit Front- als auch Heckmotor – wählen. Alle Antriebsvarianten bestechen durch eine hervorragende Reichweite und eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h.