Doppelter Jubel der Alten Kanti | Der Landanzeiger

In der NLA gewannen die Damen des BC Alte Kanti Aarau zu Hause gegen Pully 60:56 und sind neu auf Rang 5. Auch die Aarauer Herren durften jubeln, sie gewannen ihr 1.-Liga-Heimspiel gegen Biel mit 81:70.

Der BC Alte Kanti Aarau (BC AKA) konnte nach einer siegeslosen und verletzungsgeprägten Phase vergangenen Samstag mit fast dem kompletten Kader gegen Pully zu Hause beim NLAHeimspiel des 20. Spieltages antreten. Vor dem Tip-Off platzierten sich die NLA-Damen des BC AKA hinter den Gästen aus Pully auf dem 6. Zwischenrang. Wie sich zeigte, konnten sie sich nach einigen Niederlagen wieder gegen ein Team durchsetzen und so den Fortschritt der Spielerinnen und des Teamplays beweisen. Aarau startete äusserst eingespielt in das Duell und konnte sich in den ersten zehn Spielminuten durch gutes Teamplay sowie einer geschlossenen Verteidigung einen Vorsprung von 22:9 erarbeiten. Während Pully besonders im zweiten und anfangs drittes Viertel den Druck auf Aarau erhöhte und sogleich der Vorsprung teilweise auf fünf Punkte schwand, zog der BC AKA nochmals bis zur 5. Minute vor Spielende mit 16 Punkten davon. Zum Schluss wollten es die Gäste nochmals wissen und sorgten bei der Heimmannschaft für einige Sorgenfalten. 16 Punkte im Basketball können schnell verschwinden – so auch in diesem Spiel. Pully sicherte sich einige Würfe und konnte kurz vor Spielende auf vier Punkte an den BC AKA herankommen. Doch auch in dieser entscheidenden Phase, wie auch während den gesamten 40 Minuten, behielten die Aarauer Damen die Oberhand über das Spiel. Aarau rückt mit dem 60:56-Sieg auf den 5. Zwischenrang in der höchsten Damenbasketballliga der Schweiz. Das nächste Heimspiel findet am 20. März um 16.00 Uhr im Telli statt.

Sieg nach langer Durststrecke

Anschliessend an das Damenspiel konnten sich nach einer langen Durststrecke auch das Herren 1 des BC AKA mit 81:70 gegen die 1 Liga Mannschaft aus Biel durchsetzen und zwei wichtige Punkte für eine mögliche Playoffqualifikation ergattern. Die Tabellen-11. Aarauer sind im Telli am 10. März (20.15 Uhr gegen Luzern) und am 20. März (13.00 Uhr gegen Baden) zu sehen.