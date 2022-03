Dorfbeck Kern hört nach 45 Jahren auf | Der Landanzeiger

Uerkheim verliert seinen Dorfbeck: Die Bäckerei-Konditorei Kern hat am Ostersamstag, 16. April ein letztes Mal geöffnet. Dann ist Schluss. Der Familienbetrieb, gegründet 1977, nennt wirtschaftliche und gesundheitliche Gründe. Die Liegenschaft an der Dorfstrasse 63 wird verkauft.

Für ihre selbstgemachten Osterhasen ist die Bäckerei Kern weitherum bekannt. Nun werden sie ein letztes Mal erhältlich sein. Uerkheims Dorfbeck gibt seine Schliessung per Ostersamstag, 16. April bekannt. «Aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen», wie Geschäftsführer Daniel Kern erklärt. Wirtschaftlich war die Akquisition von Neukunden gegen die grösseren Mitbewerber und Grossverteiler immer schwieriger geworden. «Mit dem bestehenden Verdrängungskampf in der Bäckereibranche sind dies für einen Kleinbetrieb geringe Zukunftsaussichten», muss Kern ganz sachlich feststellen. Nebst den Familienangestellten, seiner Schwester Claudia Lüscher-Kern, die den Verkauf leitet und der Mutter Käthi, die immer noch fleissig hinter den Kulissen tätig ist, beschäftigt die Bäckerei Kern sechs weitere Angestellte. Der wachsende wirtschaftliche Druck wirkte sich negativ auf die Gesundheit aus.

Eine Ära geht zu Ende

Doch das ist nicht der einzige Grund für die Schliessung. In das Wohn- und Geschäftshaus an der Dorfstrasse hätte im grossen Stil investiert werden müssen. Aus all diesen Gründen entschied sich die Familie Kern für einen Schlussstrich. «Eine Ära geht zu Ende», titelt die Bäckerei in einem Schreiben an die Kundinnen und Kunden. Sie informieren darin: «Nach 45 Jahren als Dorfbeck in Uerkheim haben wir uns schweren Herzens entschieden, unsere Bäckerei-Konditorei nach dem Ostersamstag, 16. April 2022 für immer zu schliessen.» Dann endet, was im Jahr 1977 begann, als Hermann und Käthi Kern die Bäckerei damals noch im «Hübeli» gegründet hatten. Die Familie erinnert sich: «Das waren noch Zeiten, als wir beispielsweise die beiden Kölliker Autobahnraststätten mit Gipfeli, Brötchen, Brot, Cremeschnitten und Torten belieferten. Leider wurde dann unser Sortiment durch Angebote von zwei Fastfood-Ketten ersetzt.»

Auch das «Uerkner Grüessli» gibt es nur noch bis an Ostern.

Ein letztes «Uerkner Grüessli»

Bis Ostern bietet die Bäckerei-Konditorei Kern nochmals mit Herzblut all seine beliebten Spezialitäten: Das «Uerkner Grüessli», die Cremeschnitten, die gefüllten Makkaronen oder eben die selbstgemachten Osterhasen. Allfällige Gutscheine müssten bis am 16. April eingelöst werden.

Am Ostersamstag wird die Familie Kern den letzten Tag festlich gestalten, länger geöffnet haben und einen kleinen Ausverkauf von diversen Artikeln organisieren. Dann ist Schluss.

Andrea Röthlin-Kern, die ab und zu in der Familien-Bäckerei aushalf, wird weiterin den Treffpunkt-Dorfladen in Hirschthal führen. Sie sagt: «Für die Backwaren und Patisserie des Dorfladens muss ich einen neuen Lieferanten finden.» Etwas Spezielles aus der Bäckerei- Kern-Zeit hat sie jedoch schon heute für die Zukunft erhalten können: Sie bietet im Hirschthaler Dorfladen nach dem Originalrezept des «Uerkner Grüessli» ihres Bruders Daniel Kern ein «Hirschthaler Grüessli» an.