Aarau spielt um den Aufstieg | Der Landanzeiger

Wie schon in Spiel 1 startete Aarau konzentriert und ging durch Marco Stoltenberg früh mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Berner folgte aber postwendend, ehe Rafael Hug in einem erneut engen 1. Drittel im Powerplay auf 2:1 stellte. Nach der Pause legten die Gäste dann richtig los. Zuerst erhöhte Marvin Wagner auf 3:1, ehe der bestens aufgelegte Rafi Hug seinen zweiten Treffer erzielte und schlussendlich Dominic Stettler mit der ersten Ballberührung nach seiner Einwechslung zum 5:1 traf. Aarau agierte in der Folge jedoch zu passiv, sodass Zulgtal den Rückstand bis zur zweiten Pause wettmachen konnte und auf 4:5 herankam. Aarau überstand diese matchentscheidende Phase und entschied die Partie mit drei Treffern in einer Minute durch Dominic Stettler, Florian Kull (beide 44.) und Oli Bürgi mit seinem ersten Saisontor (45.). Den 5. Berner Treffer beantworteten Florian Schwaller und erneut im Powerplay Rafi Hug zum vielumjubelten Endstand von 10:5. Die Adler sicherten sich damit den Einzug in die Aufstiegsspiele gegen den 1. Ligisten Hornets Regio Moosseedorf. Zum ersten Duell kommt es bereits am kommenden Samstag, 19. März, um 19.00 Uhr in der Schachenhalle in Aarau. Am Sonntag gastieren die Adler auswärts bei den Hornets. Ebenfalls für die Aufstiegsspiele in die 3. Liga qualifizieren konnten sich die Herren 2. Im Spitzenkampf gegen Deitingen II mussten die Adler zwar eine 0:2-Niederlage hinnehmen, dank dem 4:1 gegen Schwarzenbach II sicherte man sich trotzdem die vorzeitige Qualifikation für die Aufstiegsspiele.