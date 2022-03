Die beiden Söhne übernehmen | Der Landanzeiger

Bei der Neueröffnung der Plüss AG am Grenzsteinweg 3 in Safenwil stand Alfred Plüss am Samstag gut gelaunt am Grill. Ein paar Schritte weiter waren die Festbänke in der Autowerkstatt gut besetzt. Dort kümmerten sich seine beiden Söhne Oliver und Dominik um die Gäste. Wer herzhaft in die Bratwurst biss, konnte sehen, was die beiden Söhne von Alfred Plüss neu anbieten: Reparaturen von Unfallautos, Carosserieund Lackierarbeiten, sowie das Ersetzen von Frontscheiben. Neben den Festbänken waren die ersten Aufträge der beiden Geschwister Oliver und Dominik ausgestellt: ein frisch restaurierter Oldtimer-Buick; daneben ein alter, wunderschöner Ford, der noch auf die Vollendung wartet; sowie ein Unfallauto, dessen «Hinterteil» praktisch fehlt und die Geschwister Plüss wohl noch viele Arbeitsstunden lang beschäftigen wird.

Zwanzig Jahre und mehr arbeiteten Oliver und Dominik Plüss bei der Emil Frey gleich neben der Plüss AG. Oliver als Spengler, Dominik als Lackierer. Nun arbeiten sie zusammen im selben Betrieb, den ihr Vater 1984 gegründet hat, damals als Transportunternehmen. Von dieser Zeit noch geblieben sind die Betriebszweige Logistik und das Pneuhaus.



Firma ist spezialisiert auf Unfallreparaturen

«Idealerweise bringen die Kunden ihr Unfallauto direkt zu uns, ohne den teureren Umweg über ihre Hausgarage», erklären Oliver und Dominik Plüss. Auf Unfallreparaturen sind sie spezialisiert, die Restaurierung von Oldtimern beherrschen sie mindestens so gut, wie schon ihr Vater. Dieser will nun, mit rund 70 Jahren, «nur noch ab und zu an einem Oldtimer herumschrauben, aber sonst viel Ferien machen und den Ruhestand geniessen, es wurde ja auch langsam Zeit», erklärt Alfred Plüss, der sichtlich froh ist auf seine innerfamiliäre Nachfolgeregelung.