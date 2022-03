«Es war ein sensationelles Gefühl, die Messe durchzuführen» | Der Landanzeiger

Vom 11. bis 13. März fand im Tenniscenter aarau-West zum letzen Mal die AGVS Auto Ausstellung statt.

Das war sie nun, die zehnte und letzte AGVS Auto Ausstellung in den Hallen des Tenniscenters aarau-West in Oberentfelden. Rund 20 Garagisten und diverse Gastaussteller haben sich angemeldet, um sich dem Publikum zu präsentieren. Zu sehen waren insgesamt 140 Neuwagen von 35 Automarken. «Nach der langen Pause infolge Corona und der umso kürzeren Vorbereitungszeit war es ein sensationelles Gefühl, die Messe zu eröffnen und durchzuführen», sagt Organisator Chris Regez. Die Besucher kamen zahlreich und freuten sich mit den Ausstellern und Organisatoren zusammen über einen gelungenen Abschluss einer Ära.

Die Hallen des Tenniscenters werden noch in diesem Jahr abgebaut. Was heisst das für die Zukunft der AGVS Auto Ausstellung? «Nach der Dernière folgt die Première», sagt Organisator Martin Sollberger hoffnungsvoll. Wo die Auto Ausstellung in Zukunft stattfinden könnte, das sei noch ein gut gehütetes Geheimnis. Zumindest verrät er, dass zurzeit nach einer passenden Alternative Ausschau gehalten wird und dass bereits Gespräche am Laufen seien. Es wird also bestimmt nicht die letzte AGVS Auto Ausstellung gewesen sein.