Aarau startet mit Sieg und Niederlage in die Aufstiegsspiele | Der Landanzeiger

Am Samstagabend siegten die Herren des Team Aarau im ersten Spiel in der Serie gegen den 1. Ligisten Hornets Regio Moosseedorf Worblental vor heimischer Kulisse in einem von Spannung und Intensität geprägten Match in der Verlängerung. Nach dem frühen 1:0 durch Noel Neeser mussten sich die Zuschauer lange gedulden, ehe weitere Tore fielen. Kurz vor der zweiten Pause bezwangen die Gäste, die gesamthaft mehr fürs Spiel machten, mit einem unhaltbaren Ablenker Aaraus Torhüter Luz Mäder, der einmal mehr eine hervorragende Leistung zeigte. Im dritten Drittel schien Dominic Studers Treffer zum 2:1 drei Minuten vor Schluss die Entscheidung zu bedeuten, aber den Bernern gelang 51 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit der erneute Ausgleich. In der Verlängerung war es Florian Schwaller, der ein Zuspiel von Dominic Studer sehenswert in die Maschen beförderte und zum vielumjubelten Siegtreffer traf.

Bereits am Tag darauf standen sich die beiden Teams in Schönbühl wieder gegenüber. Die Aarauer unterlagen den Berner Hornissen in Spiel 2 mit 1:4, nachdem man bis zur Spielmitte noch in Führung gelegen hatte. Die Offensive präsentierte sich wie schon am Vorabend ungenügend in der Chancenauswertung, zudem leistete man sich zu viele individuelle Fehler, sodass die erfahrenen Erstligisten einen verdienten Sieg einfuhren. Am Samstag, um 19.00 Uhr, kommt es in der Schachenhalle zum dritten Aufeinandertreffen.