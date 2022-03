Die Camping Generation GmbH beglückt ein jedes Camper-Herz | Der Landanzeiger

Camping boomt stärker denn je. Viele jüngere Menschen und Neueinsteiger interessieren sich für Urlaub mit dem Wohnmobil. Noch nie war die Nachfrage nach Campern und Wohnwagen so gross wie momentan. Deshalb ist es gut, wenn man einen Fachmann in der Nähe hat. Die Camping Generation GmbH in Kölliken von Bettina und Mischa Bysäth steht allen Campingfreunden und denen, die es noch werden wollen, helfend zur Seite. Das achtköpfige Team ist bestens ausgebildet und kompetent in Sachen Verkauf, Vermietung, Werkstattarbeiten und Campingshop.

Neueinsteigern empfiehlt das Team der Camping Generation GmbH «nicht zu gross einzusteigen und erst mal einen Camper oder Wohnwagen zu mieten». In Kölliken stehen zwölf verschiedene Fahrzeuge verschiedenster Top-Marken und Grössen zur Miete bereit. «Bei uns im Mietpreis inklusive ist die komplette Ausrüstung mit Kochund Essgeschirr, Nespresso-Kaffeemaschine, Grill, Gas, WC-Chemie, Markise, Fahrradträger, Campingtisch und Stühlen, Vorzeltteppich, Auffahrkeilen, Kabelrolle, Adapter, Warntafel, Vollkasko und Assistance-Versicherung», sagt Mischa Bysäth. Dazu kommen 1750 km pro 7-Tage-Miete, ab drei Wochen Mietdauer ist die Kilometeranzahl unbegrenzt.

Die Inhaber der Camping Generation GmbH (von links): Bettina, Maila, Mia und Mischa Bysäth.

Mehr als 10 Jahre lang führten Bettina und Mischa Bysäth sehr erfolgreich ihre Autogarage in Zofingen. In den letzten Jahren gaben sie ihrer Begeisterung für Camping und für smarte Camper immer mehr Raum. Es schlichen sich zunehmend Wohnmobile auf ihren Platz und aus dem Autohandel wurde ein Wohnmobilhandel. Nach und nach bauten sie die Vermietung von kompakten Campern auf. Aus einem Mietfahrzeug wurde eine Mietflotte, die verschiedene Raumkonzepte und Grössen bietet.

«Für die Region Zofingen, Aarau und Olten, aber auch überregional sind wir Ihr Ansprechpartner im Bereich Vermietung und Verkauf. Zeitgleich haben wir unseren Camping-Shop mit einem riesigen Sortiment eröffnet», sagt Mischa Bysäth.

Mitte 2019 ist das Paar an einem Punkt angekommen, an dem es sich in der Auto-Garage Bysäth alles nur noch um Camping und Wohnmobile drehte. Der Firmenauftritt wurde überarbeitet, der Standort gewechselt. «Unsere Leidenschaft fürs Camping und die Freude, diese mit anderen zu teilen, sollten sich in unserem neuen Namen und dem Logo widerspiegeln», sagt Bettina Bysäth. «Der Begriff ‹Camping Generation› steht für das, was wir sind – deshalb wurde aus der Auto-Garage Bysäth die Camping Generation GmbH.» Dass das Paar eine gelebte Begeisterung für Wohnmobile, ein grosses Fachwissen hat und die persönliche Beratung liebt, stellte es zusammen mit dem Team und vielen Helfern an der sehr gut besuchten Frühlingsausstellung unter Beweis. Die Camping Generation GmbH beglückt jedes Camper-Herz.