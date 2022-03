Ziemlich coole Mobilität für Senioren | Der Landanzeiger

Wer sagt denn, dass Seniorenfahrzeuge langweilig aussehen müssen? Wirft man einen Blick in den Showroom von World e Motors in Schöftland (gleich gegenüber vom Cinema 8), dann fallen einem sofort die farbenfrohen Elektrofahrzeuge auf. Hellgrün, silber, schöne rot- und blautöne. Bei dieser grossen Auswahl an Modellen und erfrischenden Farben kommt sofort Freude auf. Dass bei World eMotors der Fahrspass schon im Voraus garantiert ist, ist bereits im Showroom zu spüren.

Grosse Auswahl

«Wir haben immer rund einhundert Fahrzeuge an Lager», erklären Geschäftsführer Gabor Bauer und Firmeninhaberin Manuela Lämmli. Es gibt Fahrzeuge in verschiedenen Farben, mit drei oder vier Rädern, mit oder ohne Dach, mit breiteren oder schmaleren Sitzen. Sie alle haben eine gute Lichtanlage, Blinker und geben wie die «Grossen» Warntöne ab beim Rückwärtsfahren. Vor allem aber sehen die Fahrzeuge ziemlich cool aus und sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern punkten bei der Kundschaft auch, weil sie sehr bequem sind und viel Sitz- und Fahrkomfort bieten.

Beratung, Service, Werkstatt

Bei World eMotors stimmt das ganze Paket: Angefangen bei der professionellen Beratung durch Gabor Bauer und Manuela Lämmli. Die beiden empfehlen, dass man vor dem Kauf am besten eine Probefahrt machen sollte. Dank einer eigenen Werkstatt mit drei Mitarbeitenden bietet World eMotors zudem auch regelmässieg Servicearbeiten und Reperaturen an.

Abgerundet wird das Angebot durch eine grosse Auswahl an nützlichem Zubehör wie anhängbare Einkaufswagen und Halter für Gehstöcke oder für Mobiltelefone. Ebenfalls erhältlich sind Anhängervorrichtungen, Winterreifen, Helme, Scheibenwischer und Warenkörbe.

In Schöftland seit Mai 2019

Im Mai 2019 wurde die World-eMotors GmbH aus Altersgründen übernommen und Erfolgreich im Sinne des Vorbesitzers weitergeführt. Damals schon dabei war Geschäftsführer Gabor Bauer. Das Team der ersten Stunde hat heute, drei Jahre später, schon einiges an Erfahrung sammeln können und weiss genau, was die Kundschaft möchte. Denn die Fahrzeuge sind nicht nur für Seniorinnen und Senioren praktisch. Auch jüngere Menschen setzen auf die Fahrzeuge von World eMotors, beispielsweise um nach einem Unfall mobil zu bleiben. Und gerade in solchen Fällen ist es gut zu wissen: Die Fahrzeuge von World eMotors kann man mieten. «Zudem bieten wir auch gepflegte Occassionen an», betonen Manuela Lämmli und Gabor Bauer.

Mehr als nur Mobilität

Wussten Sie, dass die meisten Seniorenfahrzeuge von World eMotors einen Radiolautsprecher haben, mit dem man – wenn man will – mit viel Rock n’Roll durchs Dorf fahren kann? Geschäftsführer Gabor Bauer hat es selbst getestet, als er eines der Gefährte eine Zeitlang auf seinen Arbeitsweg testete. «Viele Fahrzeuge haben gleich neben dem Radio noch einen Steckplatz für einen USB-Stick, den füllte ich mit meiner Lieblingsmusik, drehte ziemlich gut auf und fuhr durchs Dorf», erzählt der Geschäftsführer, «nach ein paar Tagen warteten die Schulkinder bereits auf mich und winkten mir zu.»